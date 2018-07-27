Ещё
За 140 миллионов инвестор намерен упорядочить доступ к озеру Кандрыкуль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарченко ранен
Захарченко ранен

За 140 миллионов инвестор намерен упорядочить доступ к озеру Кандрыкуль 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Дирекция по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) республики планирует сделать автоматизированную проходную систему к озеру Кандрыкуль в Туймазинском районе Башкирии. Одна строительная компания уже изъявила желание вложить в эту систему и создание платных автомобильных стоянок 140 миллионов рублей.
Упорядочить поток туристов, упростить оплату за пользование рекреационными услугами поможет новая автоматизированная система. Соответствующий инвестиционный проект был рассмотрен на совещании с участием представителей Минэкологии РБ, Госкомитета по предпринимательству и туризму, АО «Корпорация развития».
«Достигнута договорённость о проведении экологических изысканий в природном парке, чтобы определить возможность строительства парковок, после чего инвестор приступит к проектированию, — заявил руководитель Дирекции по ООПТ Марат Хасанов на заседании коллегии министерства природопользования и экологии РБ 27 июля. — Согласно Положению о природных парках движение транспортных средств по их территориям запрещено за исключением служебных автомобилей. Поэтому решено построить цивилизованные парковки».
К слову, в первом полугодии природные парки республики посетили почти 15 тысяч человек, что на семь тысяч больше, чем за весь 2017 год.
АиФ-Уфа: последние новости
92-летняя бабушка вышла из госпиталя в Уфе в тапочках и пропала Мэрия Уфы обозначила территорию города, где будет действовать платный въезд В министерстве образования Башкирии назначен новый заместитель
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен50
Тысячи крымчан подозревают в измене родине76
ЦБ принял решение по ключевой ставке17
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»110
СМИ узнали о подготовке нового удара США89
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение