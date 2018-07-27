За 140 миллионов инвестор намерен упорядочить доступ к озеру Кандрыкуль

Дирекция по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) республики планирует сделать автоматизированную проходную систему к озеру Кандрыкуль в Туймазинском районе Башкирии . Одна строительная компания уже изъявила желание вложить в эту систему и создание платных автомобильных стоянок 140 миллионов рублей.

Упорядочить поток туристов, упростить оплату за пользование рекреационными услугами поможет новая автоматизированная система. Соответствующий инвестиционный проект был рассмотрен на совещании с участием представителей Минэкологии РБ, Госкомитета по предпринимательству и туризму, АО «Корпорация развития».

«Достигнута договорённость о проведении экологических изысканий в природном парке, чтобы определить возможность строительства парковок, после чего инвестор приступит к проектированию, — заявил руководитель Дирекции по ООПТ Марат Хасанов на заседании коллегии министерства природопользования и экологии РБ 27 июля. — Согласно Положению о природных парках движение транспортных средств по их территориям запрещено за исключением служебных автомобилей. Поэтому решено построить цивилизованные парковки».

К слову, в первом полугодии природные парки республики посетили почти 15 тысяч человек, что на семь тысяч больше, чем за весь 2017 год.