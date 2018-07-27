Санкции уже не пугают: резиденты СЭЗ инвестировали в Севастополь пять миллиардов

Потеря льготы

В 2015-м инвестиционного бума и экономического чуда в городе не вышло. «Ждали миллиарды — пришли миллионы», — примерно в этом ключе эксперты оценивали эффективность СЭЗ три года назад. Создав на бумаге налоговый рай с внушительными преференциями и льготами, власть не учла опасений инвесторов, связанных с санкционным давлением Запада и слабой банковской системой региона. В итоге в первый год резидентами зоны стали чуть менее ста компаний, 2016-й продолжил эту тенденцию. Но уже 2017-й показал хороший темп: количество резидентов по итогам года увеличилось на 30%, общий объем капитальных вложений составил более 2,05 млрд рублей, было создано около 1,7 тыс. рабочих мест.

Впрочем, эксперты высказывали опасения, что такой рост временный и обусловлен желанием инвесторов заключить договор до начала 2018 года. Именно в это время для новых участников СЭЗ закончилось действие основной льготы — возможность использовать в течение десяти лет пониженную ставку тарифа страховых взносов в размере 7,6% вместо 30,2%. Это право имели инвесторы, зарегистрировавшиеся в СЭЗ в первые три года ее действия. Опасения были не напрасны: к апрелю только 26 компаний заключили инвестиционные договоры. Правительство Севастополя пыталось исправить ситуацию, выступив с инициативой продления льготы для новых участников СЭЗ, однако поправки в налоговый кодекс РФ внесены не были.

«Безусловно, льготы по страховым взносам были существенной мотивацией для вступления в 2015-2017 годах и являются ключевым аргументом для вывода заработной платы из теневого сектора и обеспечения ее соответствия среднегородскому или среднеотраслевому уровню», — пояснил «ФедералПресс» заместитель директора департамента экономического развития Алексей Попов , курирующий вопросы инвестиционного климата, предпринимательства и СЭЗ.

Однако один существенный бонус по-прежнему остается — предоставленная государством возможность завозить импортные товары для своих проектов без уплаты таможенной пошлины. Как рассказал начальник Севастопольской таможни Александр Иофик, в основном этой льготой пользуются аграрии и виноделы.

Инвестиций больше на миллиард, рабочих мест — на тысячу

Несмотря на то, что прирост участников СЭЗ действительно снизился, по итогу трех лет фактические капиталовложения опередили плановые объемы инвестиций на миллиард, а общее количество заявленных рабочих место за полгода выросло более чем на тысячу.

«За время существования свободной экономической зоны статус участника СЭЗ получили 423 организации. Общий объем задекларированных капитальных вложений по заключенным договорам составил около 5 млрд рублей, запланировано создание около 9 тыс. рабочих мест», — рассказал Попов.

Объем фактических капитальных вложений превысил запланированные в 2015–2018 годах 2,76 млрд рублей на 1,03 млрд рублей (более 37%). В том числе за первый квартал 2018 года участники СЭЗ инвестировали в экономику города 482,57 млн рублей вместо запланированных 261,87 млн рублей. Объем налогов по итогам 2017 года составил 3,6 млрд рублей, при этом резиденты свободной экономической зоны получили около 2 млрд рублей льгот. За первый квартал 2018 года объем предоставленных льгот вырос на 40%.

По словам Алексея Попова, Москва отметила рост объемов инвестиций и положительно оценила работу местных властей в этом направлении. «На прошлой неделе был подготовлен и отправлен отчет в Министерство экономического развития РФ об эффективности функционирования свободно-экономической зоны. Пять баллов не получили, но четыре с плюсом — такую оценку по итогам вынесло ведомство, в целом признавая эффективность данного механизма», — заявил Попов.

Малый бизнес — наше все Из 423 участника СЭЗ к малому и среднему бизнесу (МСБ) относятся 393 организации, то есть 93% от общего количества участников. Мечты о том, что преференции СЭЗ перевесят санкционное давление и на полуостров зайдут крупные бренды развеялись еще в далеком 2015 году. И власти сосредоточились на МСБ. Правительство Севастополя запустило сразу несколько программ поддержки: фонд микрофинансирования и гарантийный фонд оказывают бизнесменам финансовую помощь, фонд поддержки предпринимательства — консультативную. Инструментами поддержки бизнес пользуется активно. Так, к середине 2018-го фонд микрофинансирования выдал микрозаймы на сумму 202,5 млн рублей, гарантийным оформлено 94 поручительства на сумму 210,3 млн рублей по банковским кредитам на сумму 661,5 млн рублей.

Краснодарском крае, Иностранные компании редко заходят в город. На сегодня только девять предприятий, зарегистрированных в СЭЗ, имеют учредителей-иностранных организаций либо физических лиц. Еще девять участников пришли из других регионов. 140 участников — это вновь созданные организации, в которых учредителями являются физические или юридические лица, зарегистрированные в других субъектах РФ. Многие из них имеют «прописку» в Москве, Санкт-Петербурге Республике Северная Осетия . И почти все наиболее крупные компании, чей объем капитальных вложений колеблется от 50 до 300 млн рублей, — местные. Это такие гиганты регионального бизнеса, как ООО «СевСтарИСПС» (телекоммуникации), ООО «Царь хлеб» (пищевое производство), АО «Крымморгидрострой» (строительство), ООО «СВЗ-Агро» (сельское хозяйство), ООО «Агрофирма „Золотая балка“ (сельское хозяйство) и другие.

Большинство компаний-резидентов СЭЗ реализуют проекты в сфере услуг — 128 проекта с планируемым объемом вложений в размере 1,572 млрд рублей. На втором месте промышленность (104 проекта и 1,278 млрд рублей), на третьем — строительство (72 проекта на 706,11 млн рублей). Далее идут торговля, сельское хозяйство, транспорт, социальная сфера, топливо и энергетика.

Санкции есть, страховщиков нет В 2018-м вести бизнес в рамках СЭЗ стало проще. Такое мнение „ФедералПресс“ озвучил заместитель директора института экономики и управления Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Виктор Реутов.

»Глобальных проблем в системе кредитования, существовавших в 2014-15 годах, уже нет. Несмотря на то, что нет соответствующих крупных банковских структур, потенциал местных банков достаточно высок для поддержки бизнеса в рамках СЭЗ. Объем депозитов, привлеченных банковскую систему полуострова, пока еще значительно превышает объект выданных кредитов. Вопрос не в том, что нет крупных российских банков, эту нишу заполняют те банки, которые у нас работают, в том числе и с государственным участием», — отмечает экономист.