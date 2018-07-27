СМИ: Южная Корея сократит численность вооруженных сил

ТАСС , 27 июля. Республика Корея уменьшит численность национальных ВС, а также продолжительность обязательной воинской службы к 2022 году. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap.

По данным агентства, в рамках реформы Южная Корея сократить срок обязательной военной службы для призывников с 21 до 18 месяцев, а также уменьшит число привлекаемых гражданских специалистов на технические должности, не связанные с боевыми задачами.

Также личный состав регулярной армии сократится с 618 тыс. до 500 тыс. служащих, а численность генеральского состава будет уменьшена на 17%, с 436 до 360 человек.

По данным агентства, сокращение численности военнослужащих является частью плана по преодолению демографического спада в стране, вызванного низкой рождаемостью.

В ходе специальной встречи с высшим военным командованием на брифинге в пятницу президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал к незамедлительному началу реформ. Также он вновь заявил о незаконности проекта военного командования предыдущей администрации о вводе военного положения для подавления протестов 2016 года. Тогда в стране прошли серии массовых протестов против президента Пак Кын Хе, которую обвиняли в разглашении гостайны и коррупции.