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Патриотическая смена для суворовцев СГ пройдет в российском «Орленке»
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Патриотическая смена для суворовцев СГ пройдет в российском «Орленке» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Несколько тысяч орлят, прошедших за минувшее десятилетие школу мужества и патриотизма на побережье Черного моря, уже давно пополнили ряды вооруженных сил Союзного государства. А инициатива Парламентского собрания Союза Беларуси и России, рожденная в 2007 году, продолжает ежегодно трубить летний сбор для учащихся суворовских военных и кадетских училищ обоих государств во Всероссийском детском центре «Орленок». В этом году он пройдет с 9 по 29 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Парламентского собрания.
Участниками августовской смены станет 381 подросток из разных областей и регионов двух стран. Ее цель — «содействие формированию гражданской позиции и патриотических чувств у молодежи Союзного государства, укрепление уважительного отношения к истории братских народов Беларуси и России, обмен опытом среди учащихся профильных заведений».
Торжественное открытие по традиции начнется с торжественного марша и подъема над лагерем государственных флагов СГ. Еще одна добрая примета смены: напутствие, с которым к ребятам обратится от имени союзных депутатов председатель Комиссии ПС и Палаты представителей Национального собрания РБ Валерий Гайдукевич.
Программа для подростков давно сверстана, но все ее детали пресс-служба ПС пока не раскрывает. Известно, например, что 17 августа в «Орленке» пройдет День Союзного государства. Он начнется, как принято у людей в погонах, с проведения кадетами и суворовцами праздничной линейки, затем — выставки-презентации своих корпусов и училищ. Увлекательной обещает быть военно-техническая игра «Наследники победы» и тематический вечер «Россия и Беларусь в Союзном государстве».
В течение нескольких недель ребята будут активно принимать участие в патриотической, творческой, спортивной и познавательной программах. Не исключено, как и в прошлые годы, им удастся отправиться в поход по местам боевой славы Туапсинского района с подъёмом на вершины Индюк, Два Брата и Семашхо. А в рамках военно-технической игры «Наследники Победы» орлята будут соревноваться в разборке автомата, пулевой стрельбе, парашютной подготовке, ориентировании на местности.
Кроме этого, юным патриотам предстоит справиться с шифрами-заданиями, для чего придётся изучить архивные документы и продемонстрировать знания по истории вооружённых сил. Проявить интеллектуальные способности кадеты и суворовцы смогут и в турнире знатоков литературы двух братских стран, а творческие — в фестивале мастер-классов «Планета увлечений». Подростков ждут уроки мужества, тематические огоньки, а в рамках проекта «Фронтовой кинотеатр» они увидят современные документальные и художественные фильмы о Великой Отечественной войне.
Завершится смена, судя по всему, традиционным балом кадетов, к которому ребята обычно разучивают старинные танцы. На «звездной площади» сотни танцевальных пар закружатся в венском вальсе, исполнят падеграс, галоп, кадриль. Гостем на прощальной церемонии ожидают члена Комиссии ПС Петра Атрощенко, который примет участие в подведении итогов смены и награждении ее участников.
Следует добавить, что в текущем году на организацию и проведение мероприятия из бюджета Союзного государства было выделено более 27,5 млн российских рублей.
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