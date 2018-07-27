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Кировстат: За год население Кировской области убыло на 8,5 тысяч человек
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Кировстат: За год население Кировской области убыло на 8,5 тысяч человек 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В Кировской области в прошлом году стало на 8,5 тысяч жителей меньше.
Всего на территории региона проживает 1 миллион 283 тысячи. Численность растет лишь в нескольких населенных пунктах. Это Киров (+ 1% за год), Нолинск и пгт Мирный, а также Слободской район (0,1%).
В целом статведомство отмечает рост доли городского населения. Если осенью 2010 года, когда проводилась последняя перепись населения, она составляла 74%, то теперь 77%. Наибольшая часть горожан проживает в Кирове (62,4%).
Фото — novostipmr.com
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