Ко Дню ВМФ в Петербурге воссоздали памятную доску художнику Верещагину

Много лет курсантов и командование Военно­морского института в Петербурге беспокоило, что на стене их здания — непорядок. Мемориальная доска художнику Василию Верещагину , установленная в 1992 году, почти сразу треснула и с тех пор не радовала глаз.

«Годами мы переписывались со всеми должностными лицами, добиваясь восстановления доски, и все отнекивались, — рассказал замначальника Военно­морской академии имени адмирала Кузнецова Александр ­Березюк. — Но нашёлся человек, который пришёл, посмотрел и сделал».

В мае этого года командующий Западным военным округом Андрей Картаполов обратился к известному петербургскому меценату Грачье Погосяну с предложением восстановить доску. Тот сразу согласился. А накануне Дня ВМФ новую плиту, в точности повторявшую прежнюю, уже открыли перед парадным строем курсантов.

«Нам очень приятно, что с вашей помощью доска в честь нашего выпускника Василия Верещагина по праву займёт своё место на стене нашего славного Военно­морского института», — обратился к Грачье Погосяну врио начальника вуза Игорь Неклюдов.

«Для меня большая честь открыть мемориальную доску великому художнику», — откликнулся меценат. А затем повернулся к курсантам: «Я желаю вам впитать все знания от ваших педагогов, чтобы с достоинством нести звание выпускников Военно­морского института».

«Фасад этого здания украшают доски с именами выдающихся выпускников, и один из них — живописец Василий Верещагин, который связал свою жизнь с флотом, — показал на стену профессор Иван Малышев. ­ — У нас было столько прекрасных выпускников, что если всем повесить доски, то, может, фасаду и не понадобился бы ремонт — всё было бы в плитах».

Восстановление доски художнику — уже не первый благотворительный проект, который Фонд Грачьи Погосяна реализует для военных вузов. И, судя по всему, не последний: меценат планирует и дальше помогать морякам.