Проспект Масленникова: в тисках сталинок и пробок

Семь кварталов сталинок, заводских территорий и казарм. Взятый в тиски Ново-Садовой и Московского шоссе проспект Масленникова сегодня — важная транспортная артерия. В многочасовых пробках здесь хотя бы раз в жизни стоял каждый самарец. Удалось ли властям избавить улицу от заторов? Что стало с наследием завода имени Масленникова? Об этом — в очередном выпуске спецпроекта 63.ru «Улица в кадре».

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Свое начало улица берет от пересечения с Ново-Садовой. По другую сторону магистрали (перпендикулярно проспекту Масленникова) когда-то работал один из промышленных гигантов — завод имени Масленникова (ЗиМ). И улица, и предприятие получили фамилию первого председателя самарского горсовета Александра Масленникова не сразу.

Александр Александрович Масленников (1890–1919) — русский революционер, большевик, участник Гражданской войны в России . В Самаре был членом губернского комитета РКП (б), одним из активных участников утверждения Советской власти и проведения её первых мероприятий. Расстрелян в Сибири колчаковцами. Источник: Википедия.

ЗиМ получил свое название только в 1923 году. До этого предприятие именовалось трубочным заводом. В царское время здесь производились взрыватели для артиллерийских снарядов. В годы Великой Отечественной войны завод выпускал снаряды для знаменитых «Катюш». Сейчас часть цехов пошла под снос, и на их месте возводят высотки с видом на Волгу, часть зданий перепрофилировали. К примеру, гремевший в 90-х годах торговый дом «Захар» — это 155-й корпус завода. Знаменитый в то же время клуб «Звезда» — бывший дворец культуры предприятия.

Сам проспект Масленникова обрел нынешнее название только в 1956 году, до этого он был сначала просто переулком у завода № 42 (кодовый номер ЗиМа. — Прим. 63.ru), а потом сменил статус на проезд.

Заводские подразделения активно формировали жилую и социально-бытовую инфраструктуру микрорайона.

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Одним из фасадов на проспект Масленникова выходит знаменитая и многострадальная ЗиМовская Фабрика-кухня. Единственное в мире здание, построенное в форме серпа и молота (если смотреть сверху) было предназначено для заводских рабочих. Пропускная способность объекта была рассчитана на девять тысяч обедов.

Здание Фабрики-кухни завесили баннерами

Открытие Фабрики-кухни состоялось 1 января 1932 года. Двухэтажное здание с подвалом состояло из трёхчастной дуги («серп») и производственных помещений («молот»). На первом этаже «серпа» размещались вестибюль и гардероб, на втором — обеденные залы. Этажи соединялись шестью лестницами, три из которых были парадными и располагались в «серпе». Проектом предусматривалась летняя терраса для обедов на открытом воздухе. Весь проект был выполнен в эстетике конструктивизма. Источник: Википедия.

В 90-х в уникальный объект «заселились» бар, ночной клуб, офисы. А в 1999 году там и вовсе открылся торговый центр «Пассаж». В этот период фасады Фабрики-кухни «украсил» нарядный белый сайдинг.

В 2016 году началась реставрация объекта, которая затянулась так, что здание пришлось законсервировать. Перед мундиалем полуразобранные стены Фабрики-кухни спрятали за гигантскими баннерами — произведениями известного художника-концептуалиста Юрия Альберта

По информации регионального Министерства управления финансами, областной бюджет выделит на реставрацию Фабрики-кухни 120 миллионов рублей, внести свою лепту должна и федеральная казна. После восстановления здание планируют отдать под Средневолжский филиал Государственного центра современного искусства.

Сейчас Фабрика-кухня соседствует с несколькими салонами по продаже машин, автосервисами и авторемонтным заводом, расположенными по обеим сторонам проспекта.

Остаемся ЗиМовать

Еще одно наследие ЗиМа в этих краях — стадион «Волга». В разное время объект использовался не только для спортивных сражений, но и для строевой подготовки воинских подразделений, и как склад для хранения сырья ЗиМа, а в 90-х годах XX века даже как рынок.

За одним из старейших стадионов Самары уже выросли высотки

Напротив «Волги» в квартале, ограниченном проспектом Масленникова, улицами Ново-Садовой, Скляренко и Николая Панова , в начале XX века были казармы № 5 гусарского Александровского полка и казармы 5-го артиллерийского дивизиона. Отчасти военную принадлежность этот квартал сохранил и сегодня.

Назначение этой инсталляции рядом с батутным центром не совсем понятно

Большая часть жилых домов на проспекте — также ЗиМовское наследие. Первое жилье для своих рабочих завод начал строить еще в 30-х годах прошлого века. Сейчас архитектурный облик проспекта Масленникова формируют четырех-, пятиэтажки 50–60-х годов XX века.

Почти сталинский ампир

Символы СССР создают определенный колорит

Некоторым шедеврам советского зодчества нужен ремонт

Ощущение, что в некоторых дворах асфальт не меняли со сталинских времен

Вдалеке — сине-белое здание бывшего Водоканала. Сейчас это главный офис компании «СКС»

Вывески советская и современная: какая лучше?

Благоустраивают сквер на Масленникова — Мичурина

Небольшое кафе: сюда явно зазывали фанатов мундиаля

Стены гаражей — раздолье для граффитистов

Проезда нет!

Стихийная торговля соседствует с организованной

Одно из учебных заведений, которые расположены на Масленникова

С верой — в будущее!

Пожалуй, единственный новострой на протяжении всего проспекта — храм во имя Святых Жен Мироносиц. О строительстве церкви в сквере между Мало-Московской, проспектом Масленникова и Московским шоссе было заявлено еще в 2007 году.

По проекту здесь должен быть целый храмовый комплекс, с трехэтажным зданием для гимназических классов и сестричества, отдельно стоящей церковной лавкой, фонтаном, благоустроенной территорией с детской площадкой и беседкой.

Местные жители тогда разделились на сторонников культового объекта и его категорических противников. Как бы то ни было, сейчас храм уже построен. При нем работают детская и взрослая воскресные школы, а также школа колокольного звона.

Проезжую часть на проспекте Масленникова значительно разгрузили после открытия дороги на Луначарского. Теперь автомобилисты могут воспользоваться целыми двумя поперечниками в этом районе города.