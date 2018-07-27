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«Развитие сельских территорий может быть выделено в особый раздел Стратегии развития Нижегородской области»
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«Развитие сельских территорий может быть выделено в особый раздел Стратегии развития Нижегородской области» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото http://nnov.er.ru/«Развитие сельских территорий может быть выделено в особый раздел Стратегии развития Нижегородской области»Развитие сельских территорий может быть выделено в особый раздел Стратегии развития Нижегородской области. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Артем Кавинов на отраслевой стратсесии по обсуждению Стратегии развития региона 27 июля 2018 года.
Тема отраслевой стратсессии — «Развитие сельских территорий и АПК». «Сельские территории имеют свою специфику. Здесь острее стоит проблема специалистов, транспортной доступности, занятости, обеспеченности социальной инфраструктурой. Мы объехали с проектом этого документа практически весь наш север нижегородчины. И уже есть немало предложений и инициатив. Именно с сельской спецификой», — рассказал Артем Кавинов
Депутат также отметил, что традиционные тревоги села не всегда даже понятны городу. «В Нижнем Новгороде, например, есть возможность выбрать провайдера — поставщика интернета. А в отдаленных селах еще нужно проводить оптоволоконные линии, продумать другие способы наладить коммуникационные связи для реализации различных программ — от телемедицины до Госуслуг. В городе десятки фитнес-клубов, а районы ждут строительства ФОКов, спортивных площадок. Но и здесь своя специфика. Большие объекты не всегда эффективны для территорий с малым количеством населения. Есть предложение разработать особенный проект небольшого модульного ФОКа», — рассказал Артем Кавинов.
Напомним, что проект Стратегии был передан главе Нижегородской области Глебу Никитину 3 мая 2018 года. В ее разработке приняли участие более 400 человек из 18 экспертных групп. Глеб Никитин поручил экспертно-координационной группе по проведению стратегических сессий, чтобы в обсуждении Стратегии были вовлечены представители всех муниципалитетов региона.
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