«Развитие сельских территорий может быть выделено в особый раздел Стратегии развития Нижегородской области»

Фото http://nnov.er.ru/«Развитие сельских территорий может быть выделено в особый раздел Стратегии развития Нижегородской области »Развитие сельских территорий может быть выделено в особый раздел Стратегии развития Нижегородской области. Такое мнение высказал депутат Госдумы РФ Артем Кавинов на отраслевой стратсесии по обсуждению Стратегии развития региона 27 июля 2018 года.

Тема отраслевой стратсессии — «Развитие сельских территорий и АПК». «Сельские территории имеют свою специфику. Здесь острее стоит проблема специалистов, транспортной доступности, занятости, обеспеченности социальной инфраструктурой. Мы объехали с проектом этого документа практически весь наш север нижегородчины. И уже есть немало предложений и инициатив. Именно с сельской спецификой», — рассказал Артем Кавинов

Депутат также отметил, что традиционные тревоги села не всегда даже понятны городу. «В Нижнем Новгороде, например, есть возможность выбрать провайдера — поставщика интернета. А в отдаленных селах еще нужно проводить оптоволоконные линии, продумать другие способы наладить коммуникационные связи для реализации различных программ — от телемедицины до Госуслуг. В городе десятки фитнес-клубов, а районы ждут строительства ФОКов, спортивных площадок. Но и здесь своя специфика. Большие объекты не всегда эффективны для территорий с малым количеством населения. Есть предложение разработать особенный проект небольшого модульного ФОКа», — рассказал Артем Кавинов.