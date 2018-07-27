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Сингапурская компания Meinhardt интересуется строительными проектами Петербурга
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Сингапурская компания Meinhardt интересуется строительными проектами Петербурга 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
26 июля в рамках визита петербургской делегации в Сингапур состоялась встреча с представителями компании Meinhardt.
Компания специализируется на инженерном консультировании проектов в областях энергетики, экологии, транспорта, генерального планирования и проектирования инфраструктуры, построения интеллектуальных городов, портов и других сферах. Глобальная сеть Meinhardt представлена 42 офисами по всему миру.
Презентуя свою компанию петербургской делегации, глава Международной группы Meinhardt Шахзад Назим сообщил, что компания создала 7100 км шоссе, 32 моста, 1230 проектов в метростроении. Активное инфраструктурное развитие Петербурга вызывает интерес у руководства Meinhardt и желание работать на территории города.
Вице-губернатор Игорь Албин в рамках встречи рассказал об особенностях нормативно-правового регулирования строительной отрасли в России, геологических условиях строительства в Северной столице, охранных обязательствах для наследия ЮНЕСКО. Вице-губернатор считает возможным организовать презентацию компании Майнхард в Петербурге для отраслевых комитетов и ключевых компаний. Первые переговоры и консультации предложено провести в Петербурге в рамках Международного форума Smart Transport.
«Думаю, мы можем подобрать интересные проекты для совместной реализации на рынках третьих стран. Приглашаем вас в качестве участника нашего консорциума для совместной работы», — сказал Игорь Албин, отметив важность того, что Meinhardt готова обеспечивать финансовое сопровождение проектов, а значит, может пролонгировать сроки окупаемости проектов со своим участием, и в этом её преимущество.
О работе над Интеллектуальной транспортной платформой Петербурга рассказали первый заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Семчанков и советник вице-губернатора Дмитрий Смирнов. Директор по международному развитию ООО «Архитектурная Ассоциация Андрея Литвинова» Данила Семенов сообщил о том, что в планах его ассоциации открытие представительства в Сингапуре и в Австралии и предложил Meinhardt обсудить вопросы колоборации и локализации на территории Петербурга.
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