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До столицы Карелии вологжане смогут добраться меньше, чем за час
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До столицы Карелии вологжане смогут добраться меньше, чем за час 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Новое направление появится на череповецком авиапредприятии. Из города металлургов самолеты будут летать в Петрозаводск.
Сейчас этот вопрос обсуждают специалисты правительств двух регионов. Авиарейс соединит Череповец и столицу Карелии. Вероятнее всего, первые полеты стартуют в следующем году.
Если вопрос решится положительно, до столицы соседнего региона вологжане смогут добираться всего за 40 минут. Причем самолеты по этому маршруту будут летать круглый год сначала раз в неделю, а при высоком спросе их частота вырастет до трех раз в неделю.
Напомним, из Вологды в Санкт-Петербург за час смогут добраться вологжане.
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