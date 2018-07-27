До столицы Карелии вологжане смогут добраться меньше, чем за час

Новое направление появится на череповецком авиапредприятии. Из города металлургов самолеты будут летать в Петрозаводск

Сейчас этот вопрос обсуждают специалисты правительств двух регионов. Авиарейс соединит Череповец и столицу Карелии . Вероятнее всего, первые полеты стартуют в следующем году.

Если вопрос решится положительно, до столицы соседнего региона вологжане смогут добираться всего за 40 минут. Причем самолеты по этому маршруту будут летать круглый год сначала раз в неделю, а при высоком спросе их частота вырастет до трех раз в неделю.