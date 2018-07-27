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В прокуратуру передали около 180 жалоб, принятых членами СПЧ в Воронежской области
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В прокуратуру передали около 180 жалоб, принятых членами СПЧ в Воронежской области 

ТАСС 1 час назад
ВОРОНЕЖ, 27 июля. /ТАСС/. Представители Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в ходе выездного заседания в Воронежской области приняли и рассмотрели жалобы 200 человек, 90% из которых передали в прокуратуру региона. Об этом в пятницу журналистам сообщил член СПЧ Евгений Мысловский.
"Принято было около 200 человек. Из всего количества жалоб, которые мы приняли, примерно 90% мы передали прокуратуре. Они будут дальше заниматься", — сказал Мысловский, отметив, что большинство жалоб от жителей Воронежской области касалось работы регионального отделения Пенсионного фонда.
Представитель СПЧ также сообщил, что среди актуальных проблем, с которыми воронежцы обращались в ходе двухдневного выездного заседания совета, были споры по земельным отношениям, расселение из ветхого жилья, предоставление жилплощади детям-сиротам.
"Я не сомневаюсь, что есть конфликты между полицией и гражданами, следствием и гражданами, между судами и гражданами. Но ни одной жалобы к нам не поступило, то есть это говорит о том, что большинство этих конфликтов решается на местах", — добавил Мысловский.
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