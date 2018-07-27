В Тяжинском районе ищут 15-летнего подростка, ушедшего из дома

В Тяжинском районе пропал 15-летний подросток, ушедший из дома.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, подросток 2003 года рождения ушел из дома 18 июля. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Рост парня 165-170 см, глаза карие, волосы темно-русые короткие, телосложение худощавое, лицо овальное, нос прямой, губы узкие.

Пропавший было одет в черную кофту с длинными рукавами со вставками темно-синего цвета, спортивное трико темно-синего цвета, черную жилетку с бирюзовыми вставками по краям, темно-синюю бейсболку с надписью красного цвета, высокие черные резиновые сапоги. С собой у него был рюкзак черного цвета с вставками темно-синего цвета.

Несовершеннолетний может передвигаться по территории области автостопом.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, обращаться по телефонам в Тяжинском районе: 8— (38449)-27-6-43, 8— (38449)-28-6-69, 8— (38449)-28-6-63, 8— (38449)-28-6-67 или «02».