Названы самые демократичные политики в мире 

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Туркменский президент зачитал рэп вместе с внуком61-летний Гурбангулы Бердымухамедов сочинил стихи вместе с внуком. Бывшая президент Финляндии Тарья Халонен (Tarja Halonen), будучи еще на этом посту, летела из США к себе на родину в салоне эконом-класса. Свидетелем этого стала ее соотечественница, которая была немало удивлена, что глава государства никого не заставляла вертеться вокруг своей особы и ничем не привлекала к себе внимания. Кроме этого, Тарья сама ходила по магазинам за продуктами, а однажды ее заметили, как она выбирала уцененную одежду.
Не брезговал эконом-классом и экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон (David Cameron). Кроме этого, политик предпочитал добираться на работу на велосипеде, а однажды его видели в лондонской подземке.
Бывший глава Уругвая Хосе Мухика (José Mujica), занимая этот пост, жил не в президентском дворце, а в фермерском доме, на работу добирался на видавшем виды «жуке» Volkswagen, летал эконом-классом, а большую часть денег жертвовал на благотворительность.
Президент Австрии Ван дер Беллен (Van der Bellen) и вовсе ходит на работу пешком с рюкзаком и без телохранителей.
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Сделала Трамп и Макрон: женщину-президента Хорватии обсуждают в СетиВ свои 50 лет Колинда Грабар-Китарович выглядит сногсшибательно. Приезжавший в Ростов на игру своей сборной на ЧМ-2018 президент Швейцарии Ален Берсе (Alain Berset) также удивил своим демократичным поведением. После матча спокойно зашел в спортбар без охраны и вместе с остальными болельщиками сидел за стойкой, попивая холодное пиво. Заехал и на Родину Чехова Таганрог. Правда местные власти несколько центральных улиц все же перекрыли, но это была сугубо их инициатива.
Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), несмотря на то, что является одним из самых влиятельных политических деятелей, проживает в обычном доме, в самой обыкновенной квартире, ездит на Audi A8, а в ее собственности нет ни роскошных яхт, ни дворцов, пишет сайт Argumenti.ru.