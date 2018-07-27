Экологическому отделу Нижнего Тагила поставили «неуд»

Временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев на аппаратном совещании раскритиковал деятельность городского отдела по экологии и природопользованию. После этого в соцсетях прошла информация, что отдел ликвидируют. Однако в мэрии города "Уралинформбюро" эту информацию не подтвердили.

"Владислав Васильевич просто выразил неудовлетворительную оценку деятельности отдела по экологии и потребовал от них скорректировать работу в соответствии с задачами, которые поставил президент своим «майским» указом. Речи о ликвидации не шло", — пояснила агентству пресс-секретарь администрации Нижнего Тагила Галина Кобяк.

Стоит напомнить, что Нижний Тагил в последнее время часто оказывается в поле зрения президента РФ Владимира Путина , общественников и надзорных ведомств по «экологическим» поводам.

Так, в апреле текущего года глава государства напомнил о плохой экологии в Нижнем Тагиле, выступая на совещании с членами правительства, а месяцем ранее — во время выступления перед Федеральным собранием.

Также давно вызывает серьезные опасения состояние нижнетагильского Черноисточинского пруда. Питьевой источник города нуждается в комплексе работ по очистке. Кроме того, жители сразу двух районов города в последнее время жаловались на мутную и дурно пахнущую горячую воду.