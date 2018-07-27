«Чтобы Госдума воспринималась политическим игроком, ее надо назвать правительством»

«Я пару раз ходил на парламентские слушания и убедился в том, что дискуссии в Госдуме проходят содержательно и конструктивно. Я был свидетелем того, что диалог ведется на равных, профессионально. То, что парламентаризм делает маленькие, осторожные шажки в новых условиях — это факт.

Сегодня в Госдуме есть запрос на систему сдержек и противовесов, запрос на то, чтобы у нижней палаты была самостоятельная роль и чтобы слово „депутат“ не было нарицательным.

Этот созыв регулирует законодательный завал, оставшийся от предшественников: количество проектов в весеннюю сессию бьет все рекорды. Качество новых законопроектов стало выше. Количество безумных законопроектов уменьшилось, их практически не стало. То наследие, которое было, обнулилось.

Что касается представительства интересов [группы избирателей] — на него должен быть запрос снизу: если половина населения, согласно опросам, не знает вообще, для чего нужен парламент, то о чем можно говорить.

Проблема, на мой взгляд, в том, что все фракции стремятся к консолидированному голосованию. На мой взгляд, дискуссии уместны во время принятия решений, заседания комитетов, на комиссиях. Демарши однопартийцев друг против друга в зале заседаний — это уже не так здорово.

Сегодня для того, чтобы Государственная дума воспринималась в качестве политического игрока, наверное, ее нужно назвать правительством».

Фото: из личного архива К. Калачева