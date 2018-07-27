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Судьбу гвардейца установили участники Бельской поисковой экспедиции
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Судьбу гвардейца установили участники Бельской поисковой экспедиции 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Останки трех советских военнослужащих обнаружили поисковики в Бельском районе Тверской области.
Находки были сделаны в ходе серии разведывательно-поисковых выездов в рамках подготовки к Бельской поисковой экспедиции, которая пройдет в Бельском районе с 1 по 14 августа. Судьбу одного из красноармейцев удалось установить на основании солдатского медальона: Михаил Петрович Филатов, уроженец Славгородского района Алтайского края, боец 17-ой Гвардейской стрелковой дивизии.
Поисковики обследовали места ожесточенных боев наступательной операции «Марс» в ноябре-декабре 1942 года, в которых принимали участие подразделения, входившие в состав 6-ого Сталинского стрелкового корпуса сибиряков. В экспедиции принимают участие поисковые отряды «Витязь», «Единорог», «Москва», сводный поисковый отряд «Феникс» Красноярского края.
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