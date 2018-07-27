Асфальт и новостройки на краю света

Архипелаг на краю земли включает около двух тысяч различных объектов. Жилые всего четыре острова — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Парамушир. На их территории располагаются 18 населённых пунктов: два города, один посёлок, сёла и военные городки. Проживают здесь всего 20 тыс. человек.

Живут люди там по-разному. Самый оптимальный вариант в условиях высокой сейсмичности — многоквартирные дома до трёх этажей. Единственная пятиэтажка сохранилась на Парамушире, её построили ещё в 80-х годах прошлого века. Остались и частные постройки со времен СССР, которые хозяева отапливают по старинке — дровами и углём, привезённым с острова Сахалина.

В основном в домах центральное отопление. Иногда эта стандартная система выглядит необычно. На Кунашире, например, тепло в квартиры поступает от вулкана Менделеева. Местная геотермальная станция согревает Южно-Курильск и сёла Горячий Пляж и Менделеево . Если не вдаваться в технические детали, то пробуренные в теле вулкана скважины наполняются под давлением горячей водой (температура ее достигает 120 градусов), и по трубопроводу её доставляют на станции. В качестве резервных источников энергии в Южно-Курильске используют дизельные электростанции.

Дороги на Курилах также самые разномастные. В основном грунтовые или бетонные — тоже наследие СССР.

«Все юные годы в школу мы ходили по грунтовым дорогам, которые периодически превращались в сплошные потоки грязи, — вспоминает житель Парамушира Сергей Лакомов. — Школа была в новом городе, а мы жили в старом. Иногда в пургу нас подвозил транспорт милиции или скорой помощи. Сейчас, конечно, всё по-другому, даже школу построили в Северо-Курильске . Но до нормальных условий, конечно, ещё далеко».

Современный асфальт вместо грунта и бетона

Для создания «нормальных» условий действует федеральная целевая программа по развитию Курильских островов, рассчитанная до 2025 года. Сейчас на Парамушире впервые укладывают асфальт на небольшом участке трассы в Северо-Курильске — от дизельной электростанции до стелы на въезде в город. Дорожники уже поставили бордюры вдоль будущей трассы.

Большая дорожная стройка начинается на Итурупе: от райцентра Курильска до села Буревестник будет заасфальтировано 55 км разбитой грунтовки. Пока до населённого пункта можно добраться только по ухабам или по побережью Тихого океана во время отлива. Современным покрытием могут похвастаться около 6 км автодорог на острове, но вот в селе Рейдово впервые в его истории одели в битум центральную улицу. Особенно этому событию обрадовалась прекрасная половина населения — наконец можно сменить резиновые сапоги на каблуки.

Самая активная деятельность сейчас развернулась на главной дороге Кунашира. Она должна соединить районный центр с самым южным населённым пунктом — селом Головнино. Общая протяжённость трассы составляет 55 км. Рабочим приходится класть асфальт фрагментами и не последовательно. Приоритет самым проблемным участкам. Дорожникам приходится насыпать грунт высотой от 3 до 6 м. А укрепление проводится на нескольких километрах трассы, которые проходят по побережью Тихого океана. Остальная часть дороги в горах. Полностью грунтовку закроют твёрдым покрытием осенью 2019 года.

Что касается Шикотана, то там впервые асфальтобетонное покрытие появится на 10-километровом участке трассы между сёлами Малокурильское и Крабозаводское. Проектная документация сейчас проходит госэкспертизу. Дорожные работы начнутся в этом году и продлятся в течение двух лет. Участки трассы, проходящие через населённые пункты, будут иметь тротуары и освещение.

Спорткомплекс за полмиллиарда и детские сады

Самой развитой инфраструктурой может похвастаться ближайший к Японии остров — Кунашир. Однако и там запланирован большой объём работы. На строительство жилых домов до 2020 года из федерального бюджета выделено более 670 млн рублей. Кроме того, жители маленького села Дубовое к 2020 году должны получить фельдшерско-акушерский пункт, а Головнино — школу и детский сад. Одно дошкольное образовательное учреждение в селе уже есть, но его не хватает.

Что касается медучреждения, то пока жители Дубового обращаются за помощью к медикам в Головнино. Благо между сёлами расстояние всего в пару километров. Масштабное (для маленького села) жилищное строительство в ближайшее время будет развёрнуто в Отрадном

В Южно-Курильске уже сдали в эксплуатацию новую школу, и 1 сентября она примет первых учеников. Пока в городе действуют две, которые не могут принять всех подрастающих школьников.

До 2020 года на Кунашире должны появиться 23 новостройки. Сейчас в городе строят два 15-квартирных дома.

Попал в «волну» и бизнес. Рыбокомбинат «Южно-Курильский» 15 июня завершил строительство завода по воспроизводству лососевых и уже выпустил первых мальков кеты. Это эпохальное событие для острова — 70 лет на Кунашире этим не занимались. А к осени это же предприятие обещает открыть цех с двумя технологическими линиями по переработке рыбных отходов и свежей морской продукции в муку и жир. На заводе сейчас идут приготовления к установке оборудования, изготовленного в Таиланде

На Парамушире недавно завершили строительство детского сада и приступили к возведению первого на острове спорткомплекса. Сейчас сносят ветхое жильё, чтобы освободить строительную площадку для новой средней школы. Возведение начнётся в этом году. На это предусмотрено 594 млн рублей.

На решение квартирного вопроса на Парамушире из федерального бюджета выделено 342 млн рублей. За полтора года местные власти должны провести проектные и изыскательские работы, а часть средств направить на приобретение квартир в новых жилых домах.

Кроме того, на Парамушире достраивают первый трёхэтажный дом на средства Сахалинского ипотечного агентства, и по линии федеральной курильской программы начинается возведение дома такой же этажности.

Полным ходом на острове идёт строительство рыбоводного завода по производству мальков лососевых на деньги частного инвестора на реке Савушкина. Продолжается строительство рыбообрабатывающего предприятия — объект возводит еще одна частная компания.

Похожая судьба ждёт и Итуруп. До 2020 года в Курильске и Рейдово построят по новой школе, а город обеспечат районной котельной. На острове также продолжится строительство жилья — на это из федеральной казны выделили 559,5 млн рублей.

А, пожалуй, самые крупные преобразования ожидают Шикотан: на строительство жилья на острове выделено более полумиллиарда рублей. На них возведут еще почти два десятка домов площадью 18 тыс. «квадратов». Кардинальные перемены ждут два села, особенно Малокурильское. Микрорайон Студенческий в течение двух лет обеспечат инженерной инфраструктурой, в селе появится участок врача общей практики, построят котельную. Кроме этого, в Крабозаводском возведут мини-электростанцию на 6 мегаватт и на 20−25 мегаватт — в Малокурильском.

Прямые перелёты на Шикотан

Как островной регион Курилы должны максимально обезопасить себя от капризов океана. В бухте Малокурильская, где дислоцируется рыбокомбинат «Островной», будут укреплять берег, а в одноимённом портпункте реконструируют грузовой пирс. Сейчас в бухте строят причальную стенку, позже здесь появится временный таможенный пункт.

Модернизированный комплекс в Южно-Курильске дополнится волнозащитным сооружением.

Впервые в постсоветский период на островах проводится масштабная капитальная реконструкция систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Долгое время они были головной болью властей всех уровней. Как говорят сами курильчане, всё обветшавшее сносится и заменяется современными комплексами. Ради этого люди готовы пережить и временные неудобства с перерытыми улицами и траншеями.

Работа идёт во всех трёх курильских районах, в том числе и сёлах. В Крабозаводском, например, до 2020 года проведут четвертую и пятую очередь реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. Деньги в федеральном бюджете предусмотрели — 147 млн рублей.

Малокурильское и Крабозаводское станут важными фигурами ещё в одном проекте. Именно между ними должна разместиться взлётно-посадочная полоса длиной 800 м, которая могла бы принимать самолеты типа DHC-6, вместимостью до 19 пассажирских мест. Она обеспечит прямые перелёты из Южно-Сахалинска на Шикотан. Кстати, такая же планируется для Парамушира, и ожидается, что в этом году там уже начнётся строительство, а позже — на Шикотане.

Реконструкция ждёт и служебно-пассажирское здание всепогодного аэропорта Ясный на Итурупе. На разработку проектно-сметной документации и последующие работы Москва выделила 64,4 млн рублей.

Таким образом, сообщение Курил с Сахалином и Большой землей становится всё более комфортным. В сезон летних отпусков на ежедневный режим работы перешли аэропорты — Ясный на Итурупе и Менделеево на Кунашире. Полёты по этим маршрутам выполняются на самолётах типа DHC-8, которые берут на борт до 70 пассажиров.