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США поддержали Сербию в косовском кризисе
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США поддержали Сербию в косовском кризисе 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
США готовы помочь Сербии с разрешением конфликта в Косово. Об этом заявил глава МИД балканской страны Ивица Дачич. Он посетил Соединенные Штаты, сообщает агентство ТАСС.
Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что переговоры прошли успешно. Новая американская администрация лучше понимает позицию Сербии. Сейчас у двух стран больше шансов «перезагрузить» отношения.
Дадич особо отметил, что сегодня ситуация намного благоприятнее, чем несколько лет назад и появился шанс разрешить косовский кризис так, чтобы это было выгодно всем.
Отношения с Россией и Китаем для Сербии также играют огромную роль, добавил глава МИДа. Поэтому Белград будет и дальше сохранять нейтралитет и не присоединится ни к каким военным блокам. Даже несмотря на то, что эта позиция не устраивает Евросоюз. Сербии обещали евроинтеграцию только после разрыва отношений с РФ и признания независимости Косово.
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