США поддержали Сербию в косовском кризисе

Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что переговоры прошли успешно. Новая американская администрация лучше понимает позицию Сербии. Сейчас у двух стран больше шансов «перезагрузить» отношения.

Дадич особо отметил, что сегодня ситуация намного благоприятнее, чем несколько лет назад и появился шанс разрешить косовский кризис так, чтобы это было выгодно всем.