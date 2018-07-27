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Орловский МФЦ не оправдал ожиданий
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Орловский МФЦ не оправдал ожиданий 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта попросили прокуратуру оценить работу МФЦ, который расположен в Орле на улице Ленина.
Еще за час до открытия учреждения у его дверей собирается очередь. Чтобы попасть к специалистам, людям нужен «талон», а эти бумажки очень быстро заканчиваются. Далее снова томительное ожидание, потому что из заявленных 33 окон начинает работать лишь треть. Орловцам приходится в течение нескольких дней подряд приходить, чтобы получить необходимые услуги или документы.
«Администрации многофункционального центра необходимо планировать работу специалистов «единого окна» таким образом, чтобы в период массового прихода граждан задействованы были все работники», — цитирует пресс-служба МФЦ члена регионального штаба ОНФ в Орловской области Павла Меркулова.
Отметим, создание Многофункциональных центров должно было освободить граждан от необходимости бегать по разным инстанциям и томиться в очередях. Однако практика показывает, что МФЦ в большинстве случаев не оправдывает возложенные на него функции, констатируют орловские «фронтовики».
Сообщение Орловский МФЦ не оправдал ожиданий появились сначала на РИА 57.
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