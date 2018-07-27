Орловский МФЦ не оправдал ожиданий

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта попросили прокуратуру оценить работу МФЦ, который расположен в Орле на улице Ленина.

Еще за час до открытия учреждения у его дверей собирается очередь. Чтобы попасть к специалистам, людям нужен «талон», а эти бумажки очень быстро заканчиваются. Далее снова томительное ожидание, потому что из заявленных 33 окон начинает работать лишь треть. Орловцам приходится в течение нескольких дней подряд приходить, чтобы получить необходимые услуги или документы.

Павла Меркулова. «Администрации многофункционального центра необходимо планировать работу специалистов «единого окна» таким образом, чтобы в период массового прихода граждан задействованы были все работники», — цитирует пресс-служба МФЦ члена регионального штаба ОНФ в Орловской области

Отметим, создание Многофункциональных центров должно было освободить граждан от необходимости бегать по разным инстанциям и томиться в очередях. Однако практика показывает, что МФЦ в большинстве случаев не оправдывает возложенные на него функции, констатируют орловские «фронтовики».