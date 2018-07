Считаете, в Германии больше нет расизма?

В рубрике ИноТвит мы ежедневно собираем для вас лучшие и интересные твиты мира: известных политиков, журналистов и блогеров о России и мире.

1) Трансатлантическое торговое перемирие — это важно. Будет ли оно работать? Вероятно. А может, и нет. Но отпор Евросоюза Трампу подействовал. — Карл Бильдт , бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции

The trans-Atlantic trade truce was important. Will it work? Perhaps. Perhaps not. But EU pushback against Trump worked. https://t.co/PmnjyLOJnv

— Carl Bildt (@carlbildt) 27 июля 2018 г.

3) Если вы считаете, что в Германии больше нет проблемы расизма, то рекомендую почитать твиты #MeTwo. Удивительно и больно от того, сколько людей высказались. Давайте поддержим их: против расизма, в любое время, в любом месте. — Хайко Маас, глава МИД Германии.

Wer glaubt, Rassismus in Deutschland sei kein Problem mehr, dem empfehle ich, sich sämtliche #MeTwo-Tweets durchzulesen. Es ist beeindruckend und schmerzhaft, wie viele Menschen hier ihre Stimme erheben. Erheben wir unsere Stimme mit ihnen: gegen Rassismus, jederzeit, überall.

— Heiko Maas (@HeikoMaas) 27 июля 2018 г.

​2) Животное нуждается в 250 тысячах полицейских и военных для обеспечения безопасности в мирное время, поэтому Россия сломя голову торопится вернуть сирийских беженцев. — Бисам Джаара, представитель сирийской оппозиции.

يحتاج الحيوان الى اكثر من 250 الف جندي أو شرطي لكي يحفظ الأمن في وقت السلم ولذلك تلهث روسيا لإعادة المهجرين وتجنيدهم!

— بسام جعارة (@BassamJaara) 25 июля 2018 г.

​1) Аватюрист из Омана Сулейман бен Хаммуд Ан-Нааби из Вади Аль-Маавиль поднялся на самую высокую вершину Европы. Эльбрус высотой 5642 метра находится в России, это спящий вулкан Кавказского хребта. Там он развернул флаг Омана и портрет султана Кабуса. — Новости Вади Аль-Маавиль.

تمكن المغامر العماني سليمان بن حمود الناعبي من ولاية وادي المعاول من الصعود إلى أعلى قمة في أوروبا وهي (قمة البروس) بجمهورية روسيا الاتحادية والتي يبلغ ارتفاعها 5642م فوق مستوى سطح الأرض وهي عبارة عن جبل بركاني خامد من سلسلة جبال القوقاز ورفع علم السلطنة وصورة جلالة السلطان pic.twitter.com/fl9gPnANkM

— أخبار وادي المعاول (@Wadi_Al_Maawil_) 26 июля 2018 г.