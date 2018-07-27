Шокирующее зрелище: в каких условиях учатся студенты Арегнтины

Я вообще люблю посещать университеты. Поэтому живя в Буэнос-Айресе , не смог отказаться от посещения местного академгородка (ciudad universitaria). Увиденное повергло меня в шок.

Университетский городок расположен на северо-востоке Буэнос-Айреса. Его начали строить в 60-е годы 20-го века. По плану здесь должно было быть построено несколько факультетов в однотипных корпусах.

По факту же из 5 корпусов построили всего два! Вот те, что на фото.

Вместо остальных зияют заброшенные котлованы и торчат сваи. Мы уж думали, что это просто так ударно деньги распилили.

Но, на самом деле, стройку прекратили в 1976 году после государственного переворота и прихода хунты. Когда образование стало резко не в почёте, число мест в имевшихся университетах стало резко сокращаться.

В последствии так никто и не стал достраивать корпуса, вместо этого сваи по-дизайнерски облагородили. В общем, всё в стиле этой страны.

В итоге университетский городок состоит всего из двух факультетов: дизайнерско-архитектурного (FADU) и естественных наук. Внутрь можно пройти свободно.

Внутреннее убранство обоих факультетов напоминает больше какие-то склады, чем храмы науки.

Учебные аудитории.

Всё более чем скромно.

Ну вот вы бы подумали, что тут могут учиться?

Лекционный зал.

Общий вид факультета. Архитектурно он сделан довольно интересно — общий зал и галереи-балконы в несколько этажей над ним.

Очень колоритные лифты.

Я был здесь марте, когда ещё не закончились каникулы, посему университет был пуст. Однако тут уже шла активная подготовка к началу учебного года.

Народное творчество. Хоть как-то разбавляет эту тоску.

Это мы ходим по FADU (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo). Вообще даже удивительно, что Аргентина — не такая бедная страна. Вполне можно было бы вложиться в то, чтобы главный университет страны прилично выглядел. Не Африка, чай.

Сразу видно, что наука и образование в этой стране не в особом почёте. Хоть и бесплатны.

Не аудитории, а какие-то полумрачные катакомбы.

И это не подвал! Это начало лестницы. По которой студенты и преподаватели ходят каждый день на занятия.

Вотерклозет. Состояние тоже о многом говорит. Это ещё интернет вам не передаёт запах…

По состоянию университета вполне можно понять загадочную аргентинскую душу. Не раз писал про то, что дух свободы тут куда важнее того, чтобы жизнь была нормально обустроена. Ну вот пример.

Из относительно приличного места тут только столовая!

В самих корпусах очень мало что выдаёт отношение к университету. Ну мы то, вот, привыкли, что как-то должны быть какие-то относящиеся к изучаемым наукам стенды, плакаты, портреты учёных. Ничего этого здесь нет! В основном, всякие объявления о митингах и забастовках, без которых в Аргентине никуда!

В самом университете тоже проходят какие-то «выборы» в какие-то советы.

Впрочем, в архитектурном факультете несколько тематических стендов, всё же, было.

Куда интереснее естественно-научный факультет. Встречает абитуриента или студента он как-то так!

Можно видеть, что в Аргентине действительно очень демократическое общество. Все блюдут свои права и готовы бороться за них до последнего.

Феминизм, ЛГБТ, легальные аборты беспокоят студентов намного сильнее, чем законы Ньютона и квантовая механика.

Сексуальное образование намного важнее образования обычного.

Долго ходил искал по факультету что-нибудь связанное с физикой или химией. Но увы. Стало складываться ощущение, что попал на факультет ЛГБТ.

Впрочем, вот! В частных объявлениях можно найти поиски репетиторов по физике.

Или вот это прекрасно! «Неделя математики». Т. е. в научном факультете объявлена неделя той науки, которая является одной из основных для данного факультета.

Бастовать и отменять занятия тут в порядке вещей. Всем хорошо — и преподавателям и студентам. Собственно, приехав сюда во второй раз чтобы сходить на проходивший там открытый курс по фотографии, куда меня позвал друг, я попал на одну из таких забастовок.

Этот факультет выглядит также грустно, как и архитектурный. Плюс коридоры заставлены какими-то непонятными страшными шкафами и прочей мебелью. Такое ощущение, что тут перестановка идёт, уже так несколько лет.

Шкафы облеплены какими-то бумажками, указателями. Явно когда-то пользовались, а сейчас их выставили, но выкинуть руки не доходят.

Давайте посмотрим как выглядит территория кампуса.

Ничего хорошего тут нет. Заброшенные газоны с выжженной травой, потрескавшаяся плитка 80-х годов, мусор и грязь.

Заросший тиной и илом пруд.

У естественно-научного факультета плитка крепкая — в те времена её качественно клали. Поэтому она просто проросла травой. Убирать всё это некому — все по митингам ходят.

«Разогнать бы их всех с митингов, дать бы по лопате каждому, отправить на субботник. Пускай, хотя бы, свой университет в порядок приведут» предложила выросшая в суровой постсоветской среде ходившая с нами питерская путешественница. Все, давно уже офигев от аргентинского пофигизма, одобрительно закивали. Но нет, ребята. Вы плохо знаете аргентинцев если думаете, что такое тут прокатит. Они вас возненавидят, припомнят военную хунту и т. д.

Впрочем, второй раз, хотя бы, удалось немного узреть университет в действии. Компьютерный класс.

Химическая лаборатория.

Библиотека факультета феминизма естественных наук.

Читальный зал.

В подвальном этаже велопарковка.

А на входе в FADU стоит исторический вагончик метро La Brugeoise. В предыдущий наш приезд в Буэнос-Айрес они ходили на линии, и мы так любили на них ездить по линии А. После списания в 2013 году часть из них расставили по разным местам города. Впрочем, этот — единственный, что удалось мне найти за 3 месяца в Буэнос-Айресе. Как видим, от граффити его отдирать не стали — поставили в том виде, что он ходил по линии.

Рядом с городком недавно открыли ж. д. станцию пригородного поезда Ciudad Universitaria. Теперь сюда стало можно быстро добраться из центра, с вокзала Retiro.

Так что вот такой университет. Впрочем, говорят, что, несмотря ни на что, образование тут дают довольно качественное. И ещё бесплатное. Как вы, хотели бы тут учиться?

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