Большие данные меняют бизнес

Современный мир меняется до неузнаваемости. Уже сейчас можно слышать, что есть определённые приложения, которые используют технологии нейросетей, больших данных и могут влиять на наш выбор в интернете и даже в реальной жизни. Многие считают, что это нечто запредельное и непонятное, находящееся в разделе фантастики. Однако те, кто знают, как использовать эти технологии, могут добиться небывалых результатах в любой сфере.

Под большими данными (big data) следует понимать не только невероятное количество накопленной информации, но и комплекс технологий, направленных на хранение, обработку и сервисные услуги. Однако кому нужен такой колоссальный объем данных? Обычно работа с таким объёмом информации велась наукой, но в последние годы ситуация разительно изменилась и big data и экономика стали взаимосвязанными структурами.

Соцсети в современном измерении стали практически нашей второй личностью, где мы подписываемся и переписываемся, ставим лайки и что-то комментируем. Также это и огромное хранилище данных, куда скидываются тонны фото и видео с наших поездок на природу, рабочих моментов, окружающего мира. Используя все это люди не понимают, что любое действие не только запоминается и уже не удаляется, но и считывается и хранится в определённой сети. Именно это используют современные мировые гиганты бизнеса, чтобы понять потребность конечного потребителя и предложить соответствующий товар или услугу исходя из личностных предпочтений.

Всё начинается с анализа соцсетей

Современные психологические методики интегрированы в сети настолько хорошо, что по 50 лайкам определят ваш цвет кожи, по 100 лайкам программы будут знать вас как ваши друзья, по 300 лайкам из соцсетей они узнают вас лучше, чем ваши партнеры, а возможно и лучше, чем вы сами себя знаете. Это всё глобальный анализ любого процесса, который произошел в соцсети.

Вполне объяснимо, что особый интерес к использованию этих технологий проявляют всевозможные компании из розничной торговли, сферы услуг. Этими технологиями активно пользуются банки, операторы сотовой связи. Кроме того, их используют крупные производственные компании для анализа данных о поломках оборудования и снижения простоев, что позволяет уменьшать издержки. Однако это лишь капля в море того, что могут сделать большие данные.

Ещё один интересный факт заключается в том, что сегодня обрабатывается не более 1% всех доступных мировых данных. Учитывая, насколько сильно big data стала влиять на нашу жизнь, много интересного ещё только впереди. Хоть, временами, это может и пугать, что за действиями человека кто-то может следить, всё же за большими данными будущее. Эти технологии создают не только подстроенную под индивидуальный запрос рекламу, но и в будущем смогут значительно улучшить нашу жизнь.

«WDSSPR»

Кадр из фильма «Социальная сеть»

Перспективы big data огромны и по части оценки текущих экономических процессов, например, прогнозирования. Так, несколько компаний используют снимки с космоса, чтобы спрогнозировать цены на нефть. Алгоритмы анализа способны определять уровень заполнения крупнейших нефтехранилищ в мире, анализируя количество сырья в зависимости от угла падения тени. Также очевидна выгода этих алгоритмов и в плане логистики. Уже сейчас существуют геолокационный сервис, который позволяет перевозчикам выявлять неэффективные маршруты и оптимизировать их. Отталкиваясь от загрузки сотовой сети, специалисты компании с высокой точностью определяют пункт назначения каждого пассажира.

Помимо экономического эффекта произойдёт толчок для конкуренции и роста индивидуальных предприятий. Анализ больших объёмов данных станет фундаментом новой волны роста производительности труда. Но только во всем этим стоит огромная проблема. Речь идёт о нехватке квалифицированных кадров, которые могут анализировать большой объем данных. Аналитические агентства США прогнозируют, что уже к 2020 году они столкнутся с нехваткой более 300 тысяч специалистов по работе с данными и более 2,5 млн управленцев с навыками использования аналитических сведений. Естественно, эта проблема всеобщая и решать её придётся совместно всем предприятиям, организациям и корпорациям

Стоит отметить, что сегодня нет такой области нашей жизни, которая не подвержена большим данным. Каждое действие уже подсчитано и проанализировано и, возможно, повлияет на действия в будущем. Например, магазины всё чаще будут предлагать товары, которые нам могут быть нужны, ещё до того, как мы об этом подумаем. Страховые компании предложат такой тип страховки, который подходит под наш тип личности. Социальные сети подскажут, каких политиков надо выбрать, предлагая рядом любимые товары и продукты. Технология big data — это то будущее, которое наступает уже сегодня, хотим мы этого или нет.