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Конте: принадлежность Италии к евро и участие в НАТО вне дискуссий
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Конте: принадлежность Италии к евро и участие в НАТО вне дискуссий 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом в интервью Corriere della Sera сказал итальянский премьер Джузеппе Конте, который также подчеркнул, что рассчитывает на помощь США.
«Для меня единая валюта, а также принадлежность к НАТО вне всяких дискуссий. И не только для меня, но и для возглавляемого мною правительства», — заявил Джузеппе Конте в беседе с корреспондентом Corriere della Sera, который заметил, что заявления «некоторых представителей правительства несут опасность подрыва доверия к Италии на международной арене».
Газета обращает внимание на то, что председателю Совета министров Италии явно импонирует «особое отношение» президента США Дональда Трампа, которое он объясняет «взаимной симпатией». «Думаю, что Трамп хочет помочь Италии. И во время моей будущей поездки в Вашингтон мы постараемся вместе понять, каким образом сделать это», — сказал итальянский руководитель.
Вместе с тем, в интервью отмечается, что основное внимание в своей внешней политике нынешнее коалиционное правительство Италии, сформированное «Движением 5 звёзд» и партией «Лига», намерено уделять Европе, чтобы играть в ней более заметную роль. «На саммитах, — заметил Конте, — я нахожусь в несколько ином, чем другие главы правительств, положении. Не знаю, выгодно это или нет, но точно положение отличное: их мучает сам факт того, что в их странах имеются популистские силы, наседающие на них и отбирающие поддержку (электората). Я же, так называемый популизм имею в правительстве, более того, являюсь его отражением и представителем. Думаю, что смогу помочь и другим европейским лидерам понять, где и как необходимо производить изменения, делая так, чтобы эти (популистские) силы помогали системе улучшаться, а не взрывали её».
При этом, итальянский премьер признал, что над Римом всегда довлеет страх оказаться изолированным в международных вопросах. По его мнению: «В прошлом на европейских саммитах Италия часто не заявляла о себе, опасаясь остаться в одиночестве. В слабой и дезориентированной Европе мы пытаемся дать всем понять, что способны помочь ей усилиться, если будет признано то, что условия и стратегическая обстановка изменились».
В Евросоюзе, считает Конте, всё происходит «скачкообразно, между периодами застоя и движением вперёд», для которого именно сейчас «настал момент», так как в противном случае Европа распадётся на «региональные группы, состоящие из по пять, шести стран», что чревать «геополитическим регрессом».
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