Конте: принадлежность Италии к евро и участие в НАТО вне дискуссий

«Для меня единая валюта, а также принадлежность к НАТО вне всяких дискуссий. И не только для меня, но и для возглавляемого мною правительства», — заявил Джузеппе Конте в беседе с корреспондентом Corriere della Sera, который заметил, что заявления «некоторых представителей правительства несут опасность подрыва доверия к Италии на международной арене».

Газета обращает внимание на то, что председателю Совета министров Италии явно импонирует «особое отношение» президента США Дональда Трампа , которое он объясняет «взаимной симпатией». «Думаю, что Трамп хочет помочь Италии. И во время моей будущей поездки в Вашингтон мы постараемся вместе понять, каким образом сделать это», — сказал итальянский руководитель.

Вместе с тем, в интервью отмечается, что основное внимание в своей внешней политике нынешнее коалиционное правительство Италии, сформированное «Движением 5 звёзд» и партией «Лига», намерено уделять Европе, чтобы играть в ней более заметную роль. «На саммитах, — заметил Конте, — я нахожусь в несколько ином, чем другие главы правительств, положении. Не знаю, выгодно это или нет, но точно положение отличное: их мучает сам факт того, что в их странах имеются популистские силы, наседающие на них и отбирающие поддержку (электората). Я же, так называемый популизм имею в правительстве, более того, являюсь его отражением и представителем. Думаю, что смогу помочь и другим европейским лидерам понять, где и как необходимо производить изменения, делая так, чтобы эти (популистские) силы помогали системе улучшаться, а не взрывали её».

При этом, итальянский премьер признал, что над Римом всегда довлеет страх оказаться изолированным в международных вопросах. По его мнению: «В прошлом на европейских саммитах Италия часто не заявляла о себе, опасаясь остаться в одиночестве. В слабой и дезориентированной Европе мы пытаемся дать всем понять, что способны помочь ей усилиться, если будет признано то, что условия и стратегическая обстановка изменились».