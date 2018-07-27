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Президент Руанды: Афросоюз и БРИКС заинтересованы в справедливой международной системе
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Президент Руанды: Афросоюз и БРИКС заинтересованы в справедливой международной системе 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ЙОХАННЕСБУРГ, 27 июля /ТАСС/. Президент Руанды Поль Кагаме считает, что заинтересованность в справедливой международной системе и решении экономических проблем объединяет страны Африканского союза (АС) и БРИКС. С такими словами политик выступил в пятницу на специальной сессии «БРИКС-плюс», в которой помимо лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР приняли участие главы Аргентины, Индонезии, Египта, Турции, Ямайки, ряда африканских государств и представители региональных организаций.
"Наличие справедливой международной системы является нашим общим интересом. Кроме того, укрепление сотрудничества с БРИКС вносит вклад в достижение среднесрочной и долгосрочной социальной стабильности и помогает решить такие проблемы, как занятость африканской молодежи", — подчеркнул Кагаме, возглавляющий АС в этом году.
Руандийский лидер назвал особенно перспективными направлениями кооперации развитие промышленности, инфраструктуры и безопасности на африканском континенте.
Кагаме отметил экономический потенциал создаваемой в настоящее время Африканской континентальной зоны свободной торговли, которая в перспективе может объединить 55 стран континента с общим населением более 1 млрд человек. «Наша совместная работа позволит нам продолжить обеспечивать позитивную динамику в экономике в будущем», — заключил он.
ТАСС: последние новости
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