Президент Руанды: Афросоюз и БРИКС заинтересованы в справедливой международной системе

"Наличие справедливой международной системы является нашим общим интересом. Кроме того, укрепление сотрудничества с БРИКС вносит вклад в достижение среднесрочной и долгосрочной социальной стабильности и помогает решить такие проблемы, как занятость африканской молодежи", — подчеркнул Кагаме, возглавляющий АС в этом году.

Руандийский лидер назвал особенно перспективными направлениями кооперации развитие промышленности, инфраструктуры и безопасности на африканском континенте.

Кагаме отметил экономический потенциал создаваемой в настоящее время Африканской континентальной зоны свободной торговли, которая в перспективе может объединить 55 стран континента с общим населением более 1 млрд человек. «Наша совместная работа позволит нам продолжить обеспечивать позитивную динамику в экономике в будущем», — заключил он.