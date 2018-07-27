Доходы Архангельской области от добычи алмазов выросли на 12%

АРХАНГЕЛЬСК , 27 июля. / ТАСС /. Доходы бюджета Архангельской области от добычи алмазов за первое полугодие 2018 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 12%, сообщает в пятницу пресс-служба региональной администрации.

"Налог на добычу полезных ископаемых (природных алмазов), поступивший в бюджет Архангельской области за первое полугодие 2018 года, составил 1 миллиард 279 миллионов рублей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

С начала 2018 года в области добыли более 4 млн каратов алмазов.

В Архангельской области два месторождения алмазов. Месторождение имени Ломоносова в Приморском районе разрабатывает ПАО «Севералмаз», месторождение имени Гриба в Мезенском районе — АО «Архангельскгеолдобыча». В 2017 году компании перечислили в бюджет области свыше 3,6 млрд рублей в виде налогов.