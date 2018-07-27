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Доходы Архангельской области от добычи алмазов выросли на 12%
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Доходы Архангельской области от добычи алмазов выросли на 12% 

ТАСС 1 час назад
АРХАНГЕЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Доходы бюджета Архангельской области от добычи алмазов за первое полугодие 2018 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 12%, сообщает в пятницу пресс-служба региональной администрации.
"Налог на добычу полезных ископаемых (природных алмазов), поступивший в бюджет Архангельской области за первое полугодие 2018 года, составил 1 миллиард 279 миллионов рублей. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.
С начала 2018 года в области добыли более 4 млн каратов алмазов.
В Архангельской области два месторождения алмазов. Месторождение имени Ломоносова в Приморском районе разрабатывает ПАО «Севералмаз», месторождение имени Гриба в Мезенском районе — АО «Архангельскгеолдобыча». В 2017 году компании перечислили в бюджет области свыше 3,6 млрд рублей в виде налогов.
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