Сотрудники китайской компании ели из писсуаров

Китайская клининговая компания решила на деле доказать, что знает толк в качественной уборке. Чтобы продемонстрировать чистоту туалетов в их офисе, соответствующую высшим санитарным стандартам, сотрудница поела прямо из писсуара. Трапеза была заснята на видео и выложена Daily Mail.

Женщина поместила десерт в писсуар, после чего его съела. Ее примеру последовали коллеги, которые затем и вовсе устроили застолье прямо в туалете. Сотрудники «накрыли поляну» и отобедали в санузле. Столь необычная форма приема пищи — традиционная церемония, практикующаяся более 25 лет. Это — часть тренинг-программы, обязательной для всех сотрудников компании.

Работники едят в туалете после каждой уборки. И не брезгуют: унитазы моются до тех пор, пока те не перестанут пахнуть. Как отмечает одна из сотрудниц, они настолько чистые, что из них можно есть.

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