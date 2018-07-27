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Сотрудники китайской компании ели из писсуаров
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Сотрудники китайской компании ели из писсуаров 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Китайская клининговая компания решила на деле доказать, что знает толк в качественной уборке. Чтобы продемонстрировать чистоту туалетов в их офисе, соответствующую высшим санитарным стандартам, сотрудница поела прямо из писсуара. Трапеза была заснята на видео и выложена Daily Mail.
Женщина поместила десерт в писсуар, после чего его съела. Ее примеру последовали коллеги, которые затем и вовсе устроили застолье прямо в туалете. Сотрудники «накрыли поляну» и отобедали в санузле. Столь необычная форма приема пищи — традиционная церемония, практикующаяся более 25 лет. Это — часть тренинг-программы, обязательной для всех сотрудников компании.
Работники едят в туалете после каждой уборки. И не брезгуют: унитазы моются до тех пор, пока те не перестанут пахнуть. Как отмечает одна из сотрудниц, они настолько чистые, что из них можно есть.
Ранее Пятый канал сообщал, что уборка квартиры опасна для жизни.
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