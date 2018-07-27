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В Калининграде отдыхает ведущая «Вечернего Урганта» Алла Михеева
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В Калининграде отдыхает ведущая «Вечернего Урганта» Алла Михеева 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
В Калининград на отдых приехала Алла Михеева. В соцсетях появились фотографии ведущей «Вечернего Урганта», которые сделаны в Янтарном, Светлогорске и в самом областном центре.
На прошлой неделе Михееву видели на фестивале «Голосящий КиВиН» в Светлогорске. Накануне она побывала в музее-квартире Altes Haus, который она посетила с частным визитом.
Это уже не первый приезд Аллы Михеевой в Калининградскую область. В прошлом году съёмочная группа «Вечернего Урганта» побывала на международных соревнованиях СОБР Федеральной таможенной службы.
Сюжет показали в рубрике «Острый репортаж». Алла Михеева рассказала Ивану Урганту, как она проходила полосу из 12 препятствий и с чем столкнулась во время съёмок. В сюжете Алла участвовала в захвате заложников, в поиске запрещённых предметов, метала ножи и перелезала по бревну через водоём.
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