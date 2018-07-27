В Калининграде отдыхает ведущая «Вечернего Урганта» Алла Михеева

Калининград на отдых приехала Алла Михеева . В соцсетях появились фотографии ведущей «Вечернего Урганта», которые сделаны в Янтарном, Светлогорске и в самом областном центре.

На прошлой неделе Михееву видели на фестивале «Голосящий КиВиН» в Светлогорске. Накануне она побывала в музее-квартире Altes Haus, который она посетила с частным визитом.