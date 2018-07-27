Зеркало экономики

В середине 2018 года появилась статистика грузоперевозок за первое полугодие. Итак, главные цифры: за первые 6 месяцев рост составил 3,4%. Грузооборот вырос с начала года на 4,5%. Стоит отметить очень неплохую июньскую цифру — плюс 3,1%. Чуть меньше, чем в целом за полугодие. Но надо учесть, что летом увеличиваются пассажирские перевозки, в разгаре путеремонтная кампания. Так что повторимся, цифра весьма неплохая. Главный драйвер роста перевозок — каменный уголь: самый массовый груз железных дорог. Он за полугодие прибавил 5%. Вспомним, в начале года из-за аномальных даже для Кузбасса морозов, перевозки угля падали. Но железнодорожники, как и обещали, наверстали. В целом итоги января-июня оценивает председатель Экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин.

Павел Иванкин председатель Экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Мы видим, что железные дороги с этими объемами справляются. Прирост значительный — 3,4%. За счет того, что основной прирост приходится именно на каменный уголь, а это технологический груз, он в основном перевозится отправительскими маршрутами. И нагрузка на инфраструктуру в части дополнительной сортировки, начально-конечных операций у этого груза минимальная. Железные дороги показывают очень хорошие результаты и это влияет на грузооборот, который вырос на 4,5%. При этом отмечу, что грузооборот с учетом порожних вагонов вырос всего на 4,2%. Одно время прирост по порожнему пробегу опережал прирост по грузообороту без его учета. Мы видим, что порожние пробеги сокращаются, при этом грузооборот в целом дает положительный результат.

Обязательно нужно отметить зерно. По объему перевозок этот груз почти в 13 раз уступает каменному углю. Но, как и прежде, впечатляет цифра прироста — больше, чем в полтора раза по сравнению с первым полугодием 2017 года. Здесь все еще действует фактор рекордного урожая в прошлом году. Посмотрим, что будет в этом. Хорошо растут металлургические грузы, например, черные металлы прибавили 12%. Это, как объясняют эксперты, связано с хорошими мировыми ценами и с тем, что наши металлурги открывают новые рынки. Еще один важный груз — нефть и нефтепродукты. Перевозки выросли всего на десятую процента, но мы помним, что было и падение. Так что результат положительный, особенно с учетом объема перевозок.

Неплохой показатель был у нефти и нефтепродуктов. Они практически остались без изменений, там небольшой прирост 0,1%, учитывая, что это порядка 117 млн тонн, это где-то 18-20% от общей погрузки.

Кратко об аутсайдеров, без них тоже не обошлось. Строительные грузы, которые снизились на 3%. Тут один из главных факторов — завершение крупных инфраструктурных проектов. Лом черных металлов: минус 2,6%. Тут причина на поверхности.

Это связано с фискальной политикой. С начала года введен НДС на продажу лома, что привело к росту его цены. И снижению его потребления и перевозок по железной дороге. В основном, скажем так, падают сырьевые грузы. Цемент: понятно ожидаемое отрицательное значение в сегодняшних условиях. Но каменный уголь вытягивает все отрицательные значения.

А теперь несколько важных слов о планах. РЖД в июне скорректировали свою долгосрочную программу развития до 2025 года. Она подорожала: инвестиции составят 7,6 трлн рублей. Но и цели того стоят. Мы сейчас говорим только нашем предмете — грузоперевозках. Железнодорожники планируют увеличить скорость доставки продукции до 420 километров в сутки, это на 33 больше, чем в прошлом году. Рост погрузки планируется на 35%, грузооборота — на 42%.

Программа учитывает все пожелания, озвученные президентом страны в послании и в майских указах. Это касается и объемов перевозок, это касается и пассажирооборота, это касается и развития скоростного движения. В нее интегрирована вся инвестиционная программа ближайших лет. Речь идет также о развитии инфраструктуры ко всем отечественным портам. Большой пласт уделен улучшению локомотивной тяги, то есть это обновление парка локомотивов и модернизация.

Еще один важнейший тезис: корпорация намерена вложить в инфраструктуру сумму, близкую к 5 трлн рублей. Это развитие подходов к нашим экспортным портам, модернизация БАМа, Транссиба, московского железнодорожного узла и другие инвестиции.