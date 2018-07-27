Как Сталин аннексировал Туву

Республика Тува , наряду с Калининградской областью , исторически является одним из последних присоединенных к РСФСР регионов. Эта земля, бывшая окраиной китайской империи Цин, с конца XIX века находилась под влиянием царской России . Еще в 1870-е годы в Урянхайский край начали прибывать русские поселенцы. Но советская власть поначалу создала независимую Танну-Туву. Почему же республику приняли в состав СССР в разгар Великой Отечественной войны, когда, казалось бы, у Сталина были заботы поважнее маленькой страны в Сибири?

Русский протекторат

Несмотря на наличие русских колонистов (в 1909 году их насчитывалось 9 тысяч человек), царское правительство не оспаривала принадлежности Урянхайского края монархическому Китаю . Но после Синьхайской революции, провозгласившей республику, ситуация изменилась. Тувинские нойоны (вожди кланов), признававшие над собой власть маньчжуров, подчиняться китайцам не захотели. Они обратились к Николаю II с предложением принять Туву в подданство. В 1914 год эта просьба была выполнена — Тува на правах протектората вошла в Енисейскую губернию.

Независимость

Революционные события в России напрямую затронули Туву и Монголию . Уже в марте 1917 года в Белоцарске ( Кызыл ) создаются Советы. В ходе бурных событий Гражданской войны здесь попытались утвердиться сначала белогвардейцы, а затем китайцы. Но Красная армия вытеснила их из Тувы к 1921 году. Советская власть была восстановлена. Однако в Москве решили дать краю формальную независимость. На деле Республика Танну-Тува продолжала контролироваться просоветскими коммунистами. С 1930 года страной управляли выпускники московского Коммунистического университета трудящихся Востока, проводившие репрессивную политику, аналогичную сталинской.

Аннексия

Возглавлявший Тувинскую Народно-революционную партию Солчак Тока не скрывал планов по присоединению государства к Советскому Союзу. После начала Великой Отечественной войны Тува поддержала СССР в борьбе против Гитлера. В Москву был полностью отправлен республиканский золотой запас. Для воюющей Красной армии поставлялись лошади, мясо, шерсть и другое сырьё. Тувинцы шли на фронт в качестве добровольцев.

В августе 1944 года Малый Хурал республики направил ходатайство в Верховный совет СССР. Документ содержал просьбу присоединить Туву к РСФСР в качестве автономной области. Эта просьба была удовлетворена, причем без проведения всенародного референдума и с правовыми нарушениями. Так, историками отмечается, что у Малого Хурала просто не было полномочий для подобных действий. А с советской стороны решение, вопреки действовавшим нормам, принял Президиум Верховного Совета, но не утвердил сам Верховный Совет. [С-BLOCK]

В действительности, по мнению учёных, за присоединением, скорее всего, стоял лично Сталин. Причины неожиданной аннексии в исторической науке дискуссионны.

Так, исследователь Иванна Отрощенко из украинского Института Востоковедения , перечисляя возможные мотивы Москвы, говорит об обнаружении в те годы в Туве месторождений вольфрама, золота и урана. Последний имел стратегическое значение в условиях соревнования мировых держав по созданию ядерного оружия. Другой экономической выгодой от присоединения был полный переход под контроль советской плановой экономики крупного рогатого скота — главного богатства Тувы, особенно востребованного в условиях разрушенного войной сельского хозяйства. [С-BLOCK]

Могла повлиять и сложная международная обстановка на Дальнем Востоке, где было неясно, кто возглавит Китай после изгнания японских оккупантов. Отрощенко также цитирует соображения британского советолога Вальтера Коларца. По его мнению, Советский Союз нуждался в защите Кузбасса — крупнейшего угольного бассейна, расположенного слишком близко к китайским и монгольским границам. В МНР в это время часть правящей элиты развивала идею создания Великой Монголии, в которую должна была войти и Тува. Кремль же подобные инициативы не устраивали.

Не исключено, что вместо фиктивно независимой, но небольшой по площади ТНР были планы по созданию на юге Сибири полноценной Тюркской Советской республики, которая включила бы в себя Туву, Алтай (Ойротию) и Хакасию . Эта идея обсуждалась как в Сибири, так и в Москве, но в итоге не была реализована.