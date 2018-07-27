Летающая машина с крыльями дизайнеров компании Volerian

Разработчики и дизайнеры продолжают создавать новые летательные аппараты, способные стать оригинальным дополнением или даже заменой существующих средств передвижения. Концепция Volerian основывается на полете при помощи взмахов крыльев — распространенная «техника» птиц и насекомых в природе. Машина отличается бесшумностью работы и может взлететь, откуда угодно и приземлиться в любом месте.

Особенность работы летающего аппарата, напоминающего реквизит научно-фантастического фильма, а именно «хлопанье крыльями», добавляет вес и механическую сложность (килевое движение, покачивание). Дизайнеры компании рассказали, как они будут справляться с этими задачами:

«Углеродное волокно будет использоваться для снижения веса, в то время как массовые технологии производства, такие как пултрузия, помогут снизить издержки».

Система, по словам создателей модели, выгодна для производства ввиду небольшой себестоимости и намного тише и безопаснее, чем любая технология вентилятора или пропеллера.

«Работа над геометрией двигательной системы и базовой операцией в основном завершена, и скоро начнется разработка персонального самолета с одним сиденьем», — поясняет команда дизайнеров. Также разработчики уточнили, что будут использовать батареи и станции для подзарядки — с целью снизить зависимость от ископаемого топлива.

Авторы концепта выражают надежду, что ежедневные полеты станут быстрыми и тихими — в случае, если разработка аппарата пройдет успешно. То есть, человек может воспользоваться летающей машиной в тех ситуациях, когда пользовался автомобилем.