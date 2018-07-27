Площадка на Большой Академической вновь стала безопасной для детских игр

Малая архитектурная форма — детская лестница — была отремонтирована коммунальщиками Коптева на Большой Академической, 37, корпус 2. О поломке сообщили москвичи на портал «Наш город».

«Сломана винтовая лестница у детского комплекса; четыре из пяти ступенек отсутствуют, очень травмоопасная ситуация», — отметил заявитель в своем обращении.

Поломку устранили за один день. О ремонте отчиталось руководство района.

«Проведены работы по ремонту малой архитектурный формы. Травмоопасность устранена», — сказано в сообщении за подписью главы управы района Коптево Юрия Сугакова

Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)