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По просьбе жителей в одном из дворов Коптева ликвидировали несанкционированную рекламу
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По просьбе жителей в одном из дворов Коптева ликвидировали несанкционированную рекламу 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Незаконную рекламу по просьбе жителей устранили во дворе по адресу Большая Академическая улица, дом 15, корпус 1. О проблеме москвичи сообщили на портал «Наш город». Как следует из сообщения на сайте, на работы у коммунальщиков ушло около суток.
«Сообщаю, что опора наружного освещения от несанкционированных объявлений очищена», — ответил заявителям глава района Коптево Юрия Сугаков.
Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)
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