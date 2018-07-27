По просьбе жителей в одном из дворов Коптева ликвидировали несанкционированную рекламу

Незаконную рекламу по просьбе жителей устранили во дворе по адресу Большая Академическая улица, дом 15, корпус 1. О проблеме москвичи сообщили на портал «Наш город». Как следует из сообщения на сайте, на работы у коммунальщиков ушло около суток.

«Сообщаю, что опора наружного освещения от несанкционированных объявлений очищена», — ответил заявителям глава района Коптево Юрия Сугаков

Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после регистрации. (ео)