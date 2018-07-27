Ещё
Жители Теплого Стана и Конькова соревнуются за красоту подъездов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарченко ранен
Захарченко ранен

Жители Теплого Стана и Конькова соревнуются за красоту подъездов 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
В районах Коньково и Теплый Стан уже два года подряд проводятся конкурсы на лучший подъезд. Звание победителей присудили тем домам, жильцы которых сумели превратить вход в свое жилище в произведение искусства.
В 2016 году В Теплом Стане лучшим признали подъезд № 4, д. 5 на ул. Академика Варги, а на следующий год — подъезд № 3, д. 11, корп. 2 на улице Теплый Стан. В Конькове в 2016 г. лучшим стал подъезд № 1 (д. 17 на ул. Академика Арцимовича), 2017 — подъезд № 2, дом 32 на ул. Введенского.
В качестве награды победители получают призы, полезные для всех жителей — например, установленный у лифта аппарат для чистки обуви.
Итоги конкурса 2018 года еще не подведены.
Наш Теплый стан: последние новости
Москва возглавила рейтинг ООН по оказанию услуг населению в электронном виде Столичные полицейские задержали подозреваемого в разбое В ЮЗАО идет активное благоустройство территории
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен81
Тысячи крымчан подозревают в измене родине83
ЦБ принял решение по ключевой ставке17
СМИ узнали о подготовке нового удара США89
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»112
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение