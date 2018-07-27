Жители Теплого Стана и Конькова соревнуются за красоту подъездов

В районах Коньково и Теплый Стан уже два года подряд проводятся конкурсы на лучший подъезд. Звание победителей присудили тем домам, жильцы которых сумели превратить вход в свое жилище в произведение искусства.

В 2016 году В Теплом Стане лучшим признали подъезд № 4, д. 5 на ул. Академика Варги, а на следующий год — подъезд № 3, д. 11, корп. 2 на улице Теплый Стан. В Конькове в 2016 г. лучшим стал подъезд № 1 (д. 17 на ул. Академика Арцимовича), 2017 — подъезд № 2, дом 32 на ул. Введенского.

В качестве награды победители получают призы, полезные для всех жителей — например, установленный у лифта аппарат для чистки обуви.

Итоги конкурса 2018 года еще не подведены.