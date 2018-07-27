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Госдума приняла 44 закона, чтобы законодательно обеспечить послание Путина
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Госдума приняла 44 закона, чтобы законодательно обеспечить послание Путина 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Госдума РФ приняла 44 закона из 67 необходимых в рамках плана по законодательному обеспечению послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
Путин 1 марта огласил послание Федеральному собранию. Президент назвал приоритетами улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие Путин назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое. Значительное внимание он уделил разработкам в области вооружений, подчеркнув, что военная мощь России никому не угрожает, а позволяет сохранять стратегическое равновесие.
"Мы с вами определили для себя приоритетом его (послания) законодательное обеспечение. В рамках первоначального плана нам необходимо было принять 67 законов. На сегодняшний день принято 44. Осенью в наших планах рассмотреть ещё 18 законопроектов. Пять инициатив ожидаем от правительства до конца года", — сказал Володин в ходе выступления на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании нижней палаты парламента в пятницу.
Спикер ГД подчеркнул, что работа над этими законопроектами «крайне важна», так как они формируют основу достижения национальных целей, определенных майским указом президента. «Это рост реальных доходов граждан и пенсий выше инфляции, снижение в два раза уровня бедности, повышение средней продолжительности жизни свыше 80 лет. Чтобы решить эти задачи, нам необходимо выйти на темпы роста экономики выше мировых. Мы с вами эту работу ведем. Только в июле рассмотрели 22 законопроекта, которые решают задачи, связанные с реализацией национальных проектов», — отметил он.
Володин напомнил, что за счет создания специального Фонда развития в течение шести лет порядка 3,5 триллионов рублей будет направлено на инфраструктурные проекты, развитие цифровой экономики, поддержку малого и среднего предпринимательства. «Мы изменили порядок исчисления налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости. Это решение позволит снизить налоговое бремя на граждан. Принимая поправки в бюджет страны на 2018 год, предусмотрели дополнительные средства на обновление парка школьных автобусов и машин скорой помощи, закупку лекарственных препаратов. Такая целевая поддержка сферы образования и здравоохранения своевременна и важна», — напомнил председатель ГД.
"Мы исходим из того, что для решения задачи увеличения средней продолжительности жизни необходим комплексный подход. Он должен включать повышение доступности и качества медицинской помощи, обеспечение граждан жизненно важными лекарствами", — подчеркнул Володин.
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