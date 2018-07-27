Экстремалы со всего мира устремились в Крым

Фестиваль проходит на мысе Тарханкут, передает журналист издания Украина.ру Мокей Русинов. «Мы смогли на пятый год фестиваля создать атмосферу, когда люди приезжают не соревноваться, а отдыхать. Не потому, что происходит что-то сверхъестественное, приз, путевка, а потому, что они привыкли сюда приезжать потому, что здесь круто, много друзей, потому, что здесь, в Крыму , в Оленевке, на Тарханкуте очень круто. И люди преодолевали многотысячные расстояния, чтобы здесь оказаться», — рассказал организатор фестиваля Константин Выдыш. Малайзии, Бразилии, Индонезии, В фестивале приняли участие спортсмены из США Венесуэлы , всех уголков России По его словам, спортсмены любят жить, любят людей вокруг себя и не задумываются о политических противостояниях.