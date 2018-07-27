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Экстремалы со всего мира устремились в Крым
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Захарченко ранен

Экстремалы со всего мира устремились в Крым 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Фестиваль проходит на мысе Тарханкут, передает журналист издания Украина.ру Мокей Русинов.
«Мы смогли на пятый год фестиваля создать атмосферу, когда люди приезжают не соревноваться, а отдыхать. Не потому, что происходит что-то сверхъестественное, приз, путевка, а потому, что они привыкли сюда приезжать потому, что здесь круто, много друзей, потому, что здесь, в Крыму, в Оленевке, на Тарханкуте очень круто. И люди преодолевали многотысячные расстояния, чтобы здесь оказаться», — рассказал организатор фестиваля Константин Выдыш.
В фестивале приняли участие спортсмены из США, Малайзии, Бразилии, Индонезии, Венесуэлы, всех уголков России.
По его словам, спортсмены любят жить, любят людей вокруг себя и не задумываются о политических противостояниях.
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