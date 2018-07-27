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В Ижевске представили инвестиционный проект по размещению интеллектуальных остановок
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В Ижевске представили инвестиционный проект по размещению интеллектуальных остановок 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. На инвестиционном совете в администрации Ижевска, который прошел 27 июля, представили проект по размещению интеллектуальных остановок. С докладом выступил учредитель ООО Контроль-Н Сергей Рахимов.
По его словам, комплексы будут включать в себя видеонаблюдение, интегрированное в программу Безопасный город, мультимедийное табло, информирующее пассажиров о расписании движения транспорта. Также у горожан будет возможность связаться с экстренными службами.
Спикер отметил, что на объекте возможна организация торговых точек, банкоматов, которые позволят также монетизировать проект.
Помимо этого, остановки будут обогреваться, в них установят WI-FI, который будет работать через сервис Госуслуг. По словам Сергея Рахимова, в интеллектуальные остановки можно интегрировать модуль обнаружения лиц, находящихся в том числе в розыске.
Сергей Рахимов также отметил, что первоначально компания намерена заменить 100-120 пунктов в центральном районе города. Всего в Ижевске находится почти 650 остановок общественного транспорта.
В свою очередь депутат Гордумы Ижевска Дмитрий Кулишов отметил, что вопрос на данный момент проработан достаточно слабо, так как необходимо понимать когда, какими очередями, на какие деньги и в какие сроки будет реализован проект.
«Есть нестыковки экономического характера, согласен с предыдущим коллегой, который говорил о том, что эти вопросы необходимо решать в составе рабочей группы», — сказал Кулишов.
В итоге комиссией было решено создать рабочую группу и проработать вопрос детальнее.
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