В Ижевске представили инвестиционный проект по размещению интеллектуальных остановок

Ижевск. Удмуртия . На инвестиционном совете в администрации Ижевска, который прошел 27 июля, представили проект по размещению интеллектуальных остановок. С докладом выступил учредитель ООО Контроль-Н Сергей Рахимов

По его словам, комплексы будут включать в себя видеонаблюдение, интегрированное в программу Безопасный город, мультимедийное табло, информирующее пассажиров о расписании движения транспорта. Также у горожан будет возможность связаться с экстренными службами.

Спикер отметил, что на объекте возможна организация торговых точек, банкоматов, которые позволят также монетизировать проект.

Помимо этого, остановки будут обогреваться, в них установят WI-FI, который будет работать через сервис Госуслуг. По словам Сергея Рахимова, в интеллектуальные остановки можно интегрировать модуль обнаружения лиц, находящихся в том числе в розыске.

Сергей Рахимов также отметил, что первоначально компания намерена заменить 100-120 пунктов в центральном районе города. Всего в Ижевске находится почти 650 остановок общественного транспорта.

В свою очередь депутат Гордумы Ижевска Дмитрий Кулишов отметил, что вопрос на данный момент проработан достаточно слабо, так как необходимо понимать когда, какими очередями, на какие деньги и в какие сроки будет реализован проект.

«Есть нестыковки экономического характера, согласен с предыдущим коллегой, который говорил о том, что эти вопросы необходимо решать в составе рабочей группы», — сказал Кулишов.

В итоге комиссией было решено создать рабочую группу и проработать вопрос детальнее.