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У кого круче? Как выглядят спальные вагоны в разных странах
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У кого круче? Как выглядят спальные вагоны в разных странах 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Спальные вагоны — удобное место для путешественников, особенно при поездках на дальнюю дистанцию. Люди бывших стран СНГ часто жалуются на неидеальность спальных вагонов, но они точно не худший вариант из возможных. Япония В этой стране имеется один из наиболее комфортных и нестандартных плацкартов. Здесь предусмотрены полки в два этажа, напоминающие купейные, а разделены они перегородками, поэтому можно лечь в полный рост, но при этом не сталкиваться ни с кем лицом к лицу. На ночь можно отгородиться занавеской. Кроме того, за такие места не взимается дополнительных платежей, и они имеют стандартную стоимость.
Индия В этой стране поезда очень популярны, поэтому имеются и спальные вагоны. Полки там размещены почти так же, как и у нас, но часто выглядят более потрепанными. Постельное белье и матрас не всегда включены в стоимость билета, а вот ужин положен даже при поездке в вагонах III класса.
Таиланд Здесь плацкарт разделен на два типа, когда полки или только боковые, или исключительно поперечные. В некоторых случаях предоставляются кондиционер или вентилятор, а отсеки очень удобно закрываются непрозрачными занавесками. Китай Здесь поезда тоже не страдают от нехватки пассажиров, и, как правило, там нет боковых мест. Кроме того, вместо спальных мест в два яруса предусмотрены трехъярусные полки. Канада Здесь спальные вагоны не очень популярны, поскольку граждане предпочитают самолеты или автобусы. Однако все же имеются в поездах дальнего следования купе на два или четыре пассажира. В наличии и двухместные боковые места, которые могут похвастаться комфортом. В поездах можно найти общую «гостиную», где предлагают посидеть на удобных креслах и насладиться бесплатными фруктами с печеньем. Европа В странах Европы обычно не приходится ехать поездом на значительные дистанции. В ночных поездах имеются сидячие места, спальные полки, но без санузла, напоминающие нечто переходное между плацкартом и купе, а также спальные места в купе с наличием санузла. Наиболее приближенные к «нашим» места в купе на шесть человек, где полки расположены в три уровня, а между ними имеется столик.]]>
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