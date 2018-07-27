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В бюджет Удмуртии и России вернули почти 232 млн рублей неоплаченных налогов
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В бюджет Удмуртии и России вернули почти 232 млн рублей неоплаченных налогов 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за полгода в бюджеты разных уровней вернули 231,9 млн рублей неоплаченных налогов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК по Удмуртской Республике.
К примеру, более 26 млн рублей удалось вернуть после окончания дела на бывшего директора Группы компаний ижевского производителя беспилотных летательных аппаратов. Он уклонялся от уплаты НДС.
Кроме того, в настоящее время рассматривается дело о привлечении к ответственности директора группы компаний «Айсберг», который задолжал казне свыше 100 млн рублей.
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