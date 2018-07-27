В день митинга против пенсионной реформы запретили продавать оружие

В оружейные магазины Петербурга поступило указание остановить работу.

В оружейные магазины Петербурга поступило указание остановить работу в субботу, 28 июля, — в день согласованного митинга против пенсионной реформы. Под запрет попали все виды оружия и патронов к нему, пишет «Фонтанка»

Как сообщил изданию владелец оружейного магазина и подтвердили трое его коллег из других сетей, указание давалось представителями подразделений лицензионно-разрешительной работы в устной форме.

«Некоторые точки велено вообще закрыть, другим разрешили торговлю сопутствующими товарами. Объяснили: в связи с митингами», — говорит собеседник «Фонтанки».

Другие бизнесмены уточнили, что им разрешили экспонировать оружие (выставлять на витрины), но ни его, ни патроны в руки покупателям не давать. Даже тем, кто придет с документами на огнестрельное и травматическое оружие. При этом, как сообщается, письменного запрета на продажу оружия нет, указание поступало по звонку.