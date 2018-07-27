В день митинга против пенсионной реформы запретили продавать оружие 

В оружейные магазины Петербурга поступило указание остановить работу.
В оружейные магазины Петербурга поступило указание остановить работу в субботу, 28 июля, — в день согласованного митинга против пенсионной реформы. Под запрет попали все виды оружия и патронов к нему, пишет «Фонтанка».
Как сообщил изданию владелец оружейного магазина и подтвердили трое его коллег из других сетей, указание давалось представителями подразделений лицензионно-разрешительной работы в устной форме.
«Некоторые точки велено вообще закрыть, другим разрешили торговлю сопутствующими товарами. Объяснили: в связи с митингами», — говорит собеседник «Фонтанки».
Другие бизнесмены уточнили, что им разрешили экспонировать оружие (выставлять на витрины), но ни его, ни патроны в руки покупателям не давать. Даже тем, кто придет с документами на огнестрельное и травматическое оружие. При этом, как сообщается, письменного запрета на продажу оружия нет, указание поступало по звонку.
Напомним, Всероссийская акция протеста против повышения пенсионного возраста состоится и в Петрозаводске. Подробности здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru