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В ЛДПР прокомментировали размещение рекламы Лободы на стендах о выборах
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В ЛДПР прокомментировали размещение рекламы Лободы на стендах о выборах 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл — РИА Новости. Ростовское отделение партии ЛДПР недовольно рекламой концерта Светланы Лободы на информационных стендах о выборах и предлагает певице либо убрать ее, либо стать кандидатом в парламентарии. Помощник артистки говорит, что расклейкой афиш занимаются организаторы мероприятия.
Ростовское отделение ЛДПР сообщило, что направило обращение в правоохранительные органы с просьбой привлечь певицу к ответственности.
"Как следует из данных избирательной комиссии Ростовской области, Лобода не является кандидатом в Законодательное собрание Дона и, соответственно, не может размещать плакаты со своим изображением и вводить избирателей в заблуждение", — сообщает ростовское отделение ЛДПР.
Если певица и дальше намерена размещать свои плакаты на специализированных стендах, то ЛДПР предлагает Лободе официально стать кандидатом в депутаты ростовского парламента и размещать плакаты легально, отмечается в сообщении.
Получить комментарий певицы по данному вопросу РИА Новости не удалось. Ее помощник по вопросам СМИ в России сообщила, что расклейкой афиш занимаются организаторы концерта.
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