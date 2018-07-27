В ЛДПР прокомментировали размещение рекламы Лободы на стендах о выборах

Ростовское отделение ЛДПР сообщило, что направило обращение в правоохранительные органы с просьбой привлечь певицу к ответственности.

"Как следует из данных избирательной комиссии Ростовской области , Лобода не является кандидатом в Законодательное собрание Дона и, соответственно, не может размещать плакаты со своим изображением и вводить избирателей в заблуждение", — сообщает ростовское отделение ЛДПР.

Если певица и дальше намерена размещать свои плакаты на специализированных стендах, то ЛДПР предлагает Лободе официально стать кандидатом в депутаты ростовского парламента и размещать плакаты легально, отмечается в сообщении.