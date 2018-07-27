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Ростовское отделение ЛДПР возмутила реклама концерта Светланы Лободы
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Ростовское отделение ЛДПР возмутила реклама концерта Светланы Лободы 

Деловое сообщество 1 час назад
Ростовское отделение либерально-демократической партии России обратилось в полицию, требуя привлечь известную певицу Светлану Лободу к ответственности и обвинило ее в «головотяпстве». Поводом к этому стала расклейка объявлений о грядущем концерте звезды в донской столице на информационных стендах «Выборы».
«Как следует из данных Избирательной комиссии Ростовской области, Лобода не является кандидатом в Законодательное Собрание Дона и, соответственно, не может размещать плакаты со своим изображением и вводить избирателей в заблуждение», — рассказали представители ЛДПР. Для того, чтобы размещать афиши на этих стендах легально, они предложили певице стать кандидатом в депутаты, либо подождать, пока будут выборы в солистки Ростовской-на-Дону филармонии. По данным ЛДПР, туда же планирует выдвигаться Ольга Бузова.
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