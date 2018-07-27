В Приуральском районе появится новый комплекс для убоя оленей 

На Ямале в селе Белоярск готовятся к запуску нового пункта убоя оленей, производительностью 100 голов в смену. Оборудование для комплекса было поставлено в рамках программы «Сотрудничество».
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, пункт начнет работу в августе и перейдет к плановому режиму в октябре. Подобный комплекс для сельхозпредприятия «Горковское» уже поставлен в село Питляр Шурышкарского района.
«Все комплексы сертифицированы, имеют линию по убою оленей, административно-бытовой модуль с зоной ветеринарного контроля, цех обвалки и полуфабрикатов, холодильную установку для охлаждения мяса в тушах, крематор для утилизации биологических отходов, электрогенератор», — поясняют в пресс-службе главы региона.
Как ранее писал «ФедералПресс», ямальская делегация представила продукцию предприятий агропромышленного комплекса региона на пятом российско-китайском ЭКСПО.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО