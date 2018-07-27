Ещё
В Приуральском районе появится новый комплекс для убоя оленей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Захарченко ранен
Захарченко ранен

В Приуральском районе появится новый комплекс для убоя оленей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На Ямале в селе Белоярск готовятся к запуску нового пункта убоя оленей, производительностью 100 голов в смену. Оборудование для комплекса было поставлено в рамках программы «Сотрудничество».
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора ЯНАО, пункт начнет работу в августе и перейдет к плановому режиму в октябре. Подобный комплекс для сельхозпредприятия «Горковское» уже поставлен в село Питляр Шурышкарского района.
«Все комплексы сертифицированы, имеют линию по убою оленей, административно-бытовой модуль с зоной ветеринарного контроля, цех обвалки и полуфабрикатов, холодильную установку для охлаждения мяса в тушах, крематор для утилизации биологических отходов, электрогенератор», — поясняют в пресс-службе главы региона.
Как ранее писал «ФедералПресс», ямальская делегация представила продукцию предприятий агропромышленного комплекса региона на пятом российско-китайском ЭКСПО.
Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Власти снесут площадку проекта «Дом 2» На это раз – без критики? Блогер Варламов приехал в Тюмень Украинские чиновники «душат» крестный ход в Киеве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен
Тысячи крымчан подозревают в измене родине
ЦБ принял решение по ключевой ставке
СМИ узнали о подготовке нового удара США89
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:54
В Швеции истребитель потушил пожар с помощью бомбы
В мире
01:46
Ночи жгучие: в Москву придет жара
Погода Новости Москвы
03:11
Макрон прокомментирова слухи о любовнике
В мире
19:57
В России могут ввести налог на велосипеды
Личный счет
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение