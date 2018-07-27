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Розовая курочка: «Бургер Кинг» выступил за равноправие мужчин и женщин
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Розовая курочка: «Бургер Кинг» выступил за равноправие мужчин и женщин 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Pink tax или «налог на розовое» — так в Америке называют ту несправедливость, которую рынок создает, завышая цены на товары для девушек (в то время, как аналогичный товар для мужчин стоит дешевле). Свое отношение к ситуации «Бургер Кинг» выразил в новой кампании.
Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» предложила посетительницам «Чикен Фри» в розовой упаковке, а значит — для женщин, а значит — по большей цене. Акция вызвала недоумение и сильное недовольство.
Этим бренд обратил внимание на гендерное неравноправие общества и выступил с заявлением, что все должны платить одинаковую цену за любые товары.
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