Совет по правам человека поддержит включение Дивногорья в список наследия ЮНЕСКО

"Мы хотим поддержать вашу инициативу о внесении в наследие ЮНЕСКО музея-заповедника Дивногорье. Уникальнейшее место, единственное в своем роде во всем мире. Заявка подана, но мы поддержим, чтобы активизировать деятельность и самого заповедника, и его посещаемость. За год последняя цифра, она растет, 70 тыс. туристов. Я считаю то, что там есть, должно максимально пропагандироваться", — сказал Борисов.

Он добавил, что СПЧ готов со своей стороны обращаться в федеральные и международные инстанции, чтобы ускорить процесс включения в список наследия ЮНЕСКО.

"Дивногорье" — это музей заповедник, созданный в 1991 году на месте мелового плато в Воронежской области. Свое название местность получила от «дивов» единственных в регионе меловых столбов-останцев. Территория музея заповедника располагает значительными историко-культурными и природными ресурсами.