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Совет по правам человека поддержит включение Дивногорья в список наследия ЮНЕСКО
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Совет по правам человека поддержит включение Дивногорья в список наследия ЮНЕСКО 

ТАСС 1 час назад
ВОРОНЕЖ, 27 июля. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поддержит заявку музея-заповедника Дивногорье в Воронежской области на включение в список наследия ЮНЕСКО. Об этом в пятницу в ходе выездного заседания в Воронежской области сообщил член СПЧ Игорь Борисов.
"Мы хотим поддержать вашу инициативу о внесении в наследие ЮНЕСКО музея-заповедника Дивногорье. Уникальнейшее место, единственное в своем роде во всем мире. Заявка подана, но мы поддержим, чтобы активизировать деятельность и самого заповедника, и его посещаемость. За год последняя цифра, она растет, 70 тыс. туристов. Я считаю то, что там есть, должно максимально пропагандироваться", — сказал Борисов.
Он добавил, что СПЧ готов со своей стороны обращаться в федеральные и международные инстанции, чтобы ускорить процесс включения в список наследия ЮНЕСКО.
"Дивногорье" — это музей заповедник, созданный в 1991 году на месте мелового плато в Воронежской области. Свое название местность получила от «дивов» единственных в регионе меловых столбов-останцев. Территория музея заповедника располагает значительными историко-культурными и природными ресурсами.
В 2013 году земли получили статус объекта культурного наследия народов РФ регионального значения. В 2015 году выдвинута инициатива по включению Дивногорья в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году Дивногорье получило статус объекта культурного наследия федерального значения.
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