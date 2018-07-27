В Петербурге собрались штрафовать на 200 тысяч за прогулки по крышам

Петербурге планируют ввести штрафы за нелегальные экскурсии по крышам. Пойманным с поличным придется заплатить до 200 тысяч рублей.

Как сообщили «РГ» в аппарате депутата петербургского Заксобрания Дениса Четырбока, штраф для физических лиц определен в диапазоне 2-5 тысяч рублей, должностных — 25-50 тысяч, для юридических — 50-200 тысяч рублей.

Административная ответственность предусмотрена только для организаторов экскурсий, рядовых посетителей, которые купили билет на прогулку по крыше, никто штрафовать не собирается.

В аппарате парламентария необходимость введения штрафов за прогулки на крышах объясняют тем, что нелегальные экскурсоводы проводят потенциально опасные мероприятия, мешают жильцам исторических зданий, а также портят общедомовое имущество. Нелегальные экскурсии по крышам в последние годы превратились в целую индустрию, которая находится в тени. Организаторы таких мероприятий всеми правдами и неправдами добывают ключи от парадных, жители домов в центральных районах жалуются на то, что отдыхающие ломают двери на чердаках, оставляют после себя мусор. Кроме того, сами крыши в историческом центре Петербурга, как правило, покатые и при нелегальных экскурсиях безопасность участников никак не обеспечивается.

В принципе, в Северной столице есть несколько крыш, по которым можно гулять легально. Здесь организаторы заключили официальный договор с жильцами исторического здания, обустроили крышу, а всем посетителям выдают каски в целях соблюдения техники безопасности.