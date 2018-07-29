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Президент Эквадора назвал Ассанжа проблемой для страны
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Президент Эквадора назвал Ассанжа проблемой для страны 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что дело основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который уже более пяти лет пребывает в посольстве южноамериканского государства в Лондоне, является проблемой для страны. По словам эквадорского лидера, вопрос об Ассанже обсуждается с британским правительством.
Морено отметил, что необходимо найти выход, который защищал бы права Ассанжа, передает РИА Новости. Глава Эквадора надеется обсудить с Ассанжем и его адвокатом условия, на которых Великобритания предоставит ему возможность выхода из диппредставительства.
"Мы понимаем, что существует наказание, которое он должен был бы принять за нарушение принципа регулярного появления перед британским законодательством", — подчеркнул Морено.
Ранее появилась информация о том, что руководство Эквадора обсуждает проблему как с британскими властями, так и с представителями основателя WikiLeaks. В пятницу Морено заявил, что Ассанжу в конечном итоге нужно будет покинуть посольство Эквадора.
Эквадорский президент упоминал, что не является сторонником основателя WikiLeaks. «Я никогда не приветствовал деятельность господина Ассанжа», — подчеркнул Морено.
Возможная депортация в США может стоить Ассанжу наказания вплоть до смертной казни за публикацию американских секретных документов.
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