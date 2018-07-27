В Дагестане отстроили поврежденную взрывом молельню на месте захоронения шейха Чиркейского

МАХАЧКАЛА , 27 июля. / ТАСС /. Поврежденная взрывом молельная комната на кладбище в селе Чиркей Буйнакского района Дагестана , где похоронен шейх Саид Афанди Чиркейский, погибший в результате самоподрыва террористки-смертницы в августе 2012 года, восстановлена. Об этом сообщил ТАСС в пятницу муфтий Дагестана Ахмад-афанди Абдулаев.

"Молельня в Чиркее [после взрыва] восстановлена благодаря джамаату села. Там не было больших разрушений — были выбиты облицовочные камни, окно и упала надмогильная плита", — сказал муфтий республики.

По его словам, организаторы акта вандализма ставили целью не столько нанесение материального ущерба, сколько вызванный взрывом общественный резонанс. «Основной целью был шум, и злоумышленники ее достигли», — отметил собеседник агентства.

В ночь на 9 мая 2018 года двое неизвестных устроили взрыв в молельне рядом с могилой шейха Саида Афанди Чиркейского в селе Чиркей в Дагестане. В результате повреждения получила и сама могила богослова — упала надмогильная плита. Помощник муфтия Дагестана Магомед Магомедов ранее сообщал ТАСС, что восстановительные работы на месте взрыва были начаты в тот же день силами жителей села.

О Саиде Афанди Чиркейском

Шейх Саид Афанди Чиркейский (Саид Ацаев) был одним из крупных духовных лидеров на Северном Кавказе, в Дагестане у него были тысячи последователей. Он погиб 28 августа 2012 года, когда террористка, пришедшая в его дом в поселке Чиркей Буйнакского района под видом паломницы, подорвала себя. В общей сложности жертвами теракта стали семь человек. Проститься с шейхом в его родовое село Чиркей съехались более 100 тыс. человек, в связи с его гибелью 29 августа 2012 года в Дагестане был объявлен траур. Его могила стала объектом паломничества, ее посещают мусульмане со всего Северного Кавказа.