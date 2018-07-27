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Под Костромой полицейские спасли пенсионерку, которая попала в болото
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Под Костромой полицейские спасли пенсионерку, которая попала в болото 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
В Костромской области полицейские и спасатели искали 78-летнюю пенсионерку, которая застряла в болоте.
Тревогу забили её соседи. В районе деревни Новосельское женщина отправилась за грибами и к 15 часам не вернулась домой. Оказалось, что пенсионерка забрела в болото и простояла там два часа по грудь в воде. Она слышала крики спасателей и сигнальные ракеты, но сама громко ответить на них не могла.
Тем не менее, спасатели нашли женщину. Её доставили на берег на резиновой лодке. Операция закончилась в 22 часа.
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