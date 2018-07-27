Самарчанка на «iВолге» презентует танцевальный проект «Феномен» для студентов

Екатерина серьезно занималась танцами с 11 лет и знает о танцевальных конкурсах много. С поступлением в университет этот вид искусства забросила, но ностальгия по занятиям вернула в танцы.

"Данный проект позволяет мне совмещать любовь к танцам и профессиональную деятельность по созданию и продвижению мероприятий. Мой проект — это хореографический конкурс «Феномен». Конкурс направлен на активизацию творческой деятельности талантливой молодежи самарских университетов и на развитие творческого потенциала студентов вузов в области хореографического искусства. В этом году этот проект был реализован на базе Самарского университета. В следующем году он выходит на городской уровень и будет доступен для всех университетов Самары . Во время конкурса проходит ряд мастер-классов с известными хореографами Самары и не только. Надеемся, что «iВолга» поможет нам с реализацией", — комментирует автор проекта.

Екатерина рассказала, как собирается презентовать свою идею на форуме. «На „iВолге“ особо с презентацией не разгуляешься, поэтому буду полагаться на качество самого мероприятия и на свое обаяние. Также уже сформировались некоторые атрибуты фирменного стиля, с которыми тоже можно познакомить публику. Атрибуты — это наш логотип, слоган „Ты — новое искусство!“, фирменные цвета, которые мы используем на всех наших сувенирах (черный и сиреневый)», — уточнила автор.

По ее мнению, конкурс «Феномен» позволит студенческим коллективам не только показать свою работу, но и пообщаться с известными хореографами и побороться за главный приз.

Напомним, молодежный форум ПФО «iВолга-2018» проходит на фестивальной поляне Мастрюковских озер с 26 июля по 4 августа. Участники смогут получить на реализацию своих проектов до 10 млн рублей.