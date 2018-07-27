Жилищный сертификат для решения квартирного вопроса

Приморские депутаты предлагают Правительству РФ внести изменение в федеральное законодательство, регулирующее порядок обеспечения жильём детей­-сирот.

На июльском заседании Законодательного собрания депутаты приняли обращение к председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву с просьбой инициировать изменения в Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» либо предоставить Приморскому краю в рамках пилотного проекта право обеспечивать детей-сирот жильём путём предоставления единовременной социальной выплаты для приобретения жилого помещения в собственность («сертификат»).

Напомним, поручение проработать данный вопрос было дано Правительству РФ Президентом России Владимиром­ Путиным по итогам встречи с врио губернатора края Андреем­ Тарасенко

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик подчеркнул, что парламентарии занимаются этой проблемой уже несколько лет. «Депутаты взяли на особый контроль ситуацию с обеспечением жильём детей-сирот. Этот вопрос мы неоднократно рассматривали на заседаниях краевого парламента», — сказал Александр Ролик.

В настоящее время федеральное законодательство предусматривает обеспечение детей-сирот жильём из специализированного жилищного фонда по договорам найма сроком на пять лет, которое затем может быть приватизировано. Как отмечают приморские законодатели, за прошедший со дня принятия данного положения период в большинстве субъектов РФ , и в том числе в Приморском крае, так и не были сформированы фонды жилья в достаточном количестве. В то же время в Приморье в сводный список детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилым помещением, включены 7040 человек. Из них 5237 человек подлежат обеспечению жилыми помещениями в связи с достижением ими возраста 18 лет, в том числе 2045 лиц в возрасте от 23 лет и старше. Как правило, это лица, получившие образование, имеющие постоянный или временный заработок, одного и более детей.

Как сообщил коллегам председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис , ­ 24 июля на заседании комитета депутаты поддержали законодательную инициативу врио губернатора края по внесению изменения в статью 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Депутаты взяли на особый контроль ситуацию с обеспечением жильём детей­сирот. Этот вопрос неоднократно рассматривали на заседаниях краевого парламента.

Законопроект предусматривает, что «субъекты РФ, определённые Правительством РФ, вправе использовать иные формы обеспечения жилыми помещениями лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в порядке, установленном законодательством соответствующего субъекта РФ».

Речь идёт о предоставлении детям-сиротам, достигшим 23 лет, единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность за счёт средств бюджета субъекта РФ. Как отметила врио вице-губернатора края Ирина Мануйлова , ­ возможность использования такой формы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот снимет социальную напряжённость и ускорит решение данной проблемы.